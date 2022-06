Uran ist teurer geworden

Durch die Engpässe beim Gas ist auch in Deutschland Uran wieder ein Thema geworden

Teilweise ist die Uranproduktion beeinträchtigt, besonders in Kasachstan. Mittelfristig ist andererseits mit Urannachschub aus neuen Minen zu rechnen. Und der wird auch gebraucht werden, denn Uran ist aus dem nötigen Energiemix nicht wegzudenken. Und der Energiebedarf der wachsenden Weltbevölkerung steigt auch an. Um potenzielle Unterbrechungen bei der Uranversorgung zu mindern, streben westliche Versorgungsunternehmen eine Diversifizierung weg von geopolitisch schwierigen Ländern und Unternehmen an. Aus dem Osten (Russland, Kasachstan, Usbekistan) kamen bisher rund 60 Prozent des globalen Uranangebots. Im Westen könnte es daher zu Versorgungsdefiziten und damit höheren Uranpreisen kommen. Dies wiederum wird sich positiv für die Uranaktien auswirken.





Als sich der Krieg in der Ukraine verschlimmerte, durchbrach der Uranpreis das erste Mal seit 2011 die Marke von 60 US-Dollar pro Pfund Uran. Zwar gibt es im Osten noch günstiges Uran, doch werden westliche Energieversorger sich lieber anderweitig eindecken. Der Großteil des Urans wird im Rahmen langfristiger Verträge gekauft und verkauft. Manche Analysten gehen von einem langfristigen Uranpreis von 62 US-Dollar je Pfund Uran aus, manche sehen auch höhere Preise. Übrigens wollen auch Prominente wie Waren Buffet und Bill Gates Kernkraftwerke bauen, um die CO2-Emissionen zu senken. Gerade jetzt, wo die ausreichende Energieversorgung ein Thema ist, sollten die Urangesellschaften rosigen Zeiten entgegensehen können. Labrador Uranium führt auf seinen drei Uranprojekten in Kanada Explorationsprogramme durch. Auf über 139.000 Hektar liegt erhebliches Potenzial. IsoEnergy besitzt im berühmten Athabascabecken in Saskatchewan hochgradige Uranprojekte, befindet sich damit in einer hervorragenden Gegend.





