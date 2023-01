Uran gehört zu den Favoriten im Jahr 2023

Jedes Jahr führt Forbes, eine der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine weltweit, eine Umfrage durch welche Lieblingsaktien auf dem Plan stehen

Neben Gold-, Silber- und Lithiumaktien zählen auch Uranaktien zu den attraktivsten Investmentmöglichkeiten. Die europäische Energiekrise heizt die Wetten auf die Zukunft der Kernenergie an. Viele Marktteilnehmer gehen von einem weiter steigenden Uranpreis aus. Die Bank of America sieht das Pfund Uran bald bei 70 US-Dollar stehen. Die Energiekrise und die bessere Stimmung gegenüber der Atomenergie animierten viele Länder, die Versorgung mit Kernenergie auszubauen. Ob Japan, Kalifornien oder asiatische Länder, sie alle setzen auf die klimafreundliche Art der Energiegewinnung. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen gelingt unter anderem mit Atomkraft. Die EU hat sie denn auch als „grün“ eingestuft. In den USA beinhaltet das US-Inflation Reduction Act Steuergutschriften für bestehende Reaktoren. Eine Kehrtwende in Sachen Energie hat auch Südkorea hingelegt. Nun soll die Kernenergie dort ausgebaut statt reduziert werden.

Was den Uranpreis weiter antreiben könnte, sind mögliche Lieferengpässe aus Russland. Das Land ist für mehr als zwei Fünftel der weltweiten aktiven Anreicherungskapazität verantwortlich. Denn um Kernbrennstoff zu produzieren, muss Uran umgewandelt und dann angereichert werden. Versorgungsunternehmen wollen sich also nun von Moskau differenzieren. Uran dürfte somit ein immer attraktiverer Rohstoff werden, damit auch erstklassige Uranunternehmen wie etwa Uranium Energy. Das Unternehmen gilt als am schnellsten wachsender Anbieter von Brennstoffen mit ISR-Bergbau-Uranprojekten in den USA und Uranprojekten in Kanada. In Labrador verfügt Labrador Uranium über Uranprojekte, die rund 140.000 Hektar Land umfassen und historische Uranressourcen besitzen.

