Uran – auch ein Thema auf der Vancouver Resource Investment Conference

Zum 28. Mal fand in Vancouver die Vancouver Resource Investment Conference statt

Es handelt sich um eine renommierte Junior-Veranstaltung der Bergbau- und Explorationsbranche. Mehr als 100 Redner sind dort in der Regel vor Ort sowie Tausende von Teilnehmern und Investoren. Natürlich war diesmal Uran eines der Themen. Rick Rule, der Mitgründer von Sprott Asset Management und eine Legende war auch dabei und sprach über Uran. Bereits im Herbst erregte Rick Rule Aufsehen mit seinem Ausspruch „entweder die Uranpreise steigen oder das Licht geht aus“. Es herrscht jetzt Optimismus in Sachen Uran und Qualitätsaktien. Eine Positionierung in hochwertige Uran-, auch Lithium- oder Kupferaktien, auch Goldaktien sollten Anleger in dieser Zeit besitzen. Der Uran-Bullenmarkt ist noch in einem sehr frühen Stadium, ein Vorteil, denn es nun zu nutzen gilt. Für Uranexperten befinden wir uns im ersten Drittel des Uran-Bullenmarktes. Und auch das haben viele noch nicht erkannt, dies bietet aber andererseits auch Chancen für Investoren, die rechtzeitig dabei sind. Gut 50 US-Dollar kostet aktuell das Pfund Uran und es könnte bald preislich weiter nach oben gehen. Denn Kraftwerke werden in hoher Zahl gebaut und geplant, dies fast weltweit.





Für eine starke Urannachfrage in den nächsten Jahren sprechen Dekarbonisierung, Energiesicherheit und Elektrifizierung. Die Small Modular Reactors (SMRs) scheinen nun den Siegeszug anzutreten. Es sind kleinere, aber fortschrittliche Reaktoren der nächsten Generation. Sie sind günstiger und effizienter als große Anlagen. Allein in den USA sollen in den nächsten 25 Jahren rund 300 SMRs gebaut werden, die die Hälfte der US-Haushalte mit Strom versorgen können. Dazu kommt der Bau konventioneller Atommeiler sowie Laufzeitverlängerungen bei bestehenden Atomkraftwerken. Uran sollte also gefragt sein und davon profitieren dann Uranunternehmen wie etwa IsoEnergy oder Consolidated Uranium. IsoEnergy besitzt im Athabascabecken in Saskatchewan hervorragende Uranprojekte, darunter die besonders aussichtsreiche Hurricane-Liegenschaft. Consolidated Uranium hat zu seinen Uranliegenschaften in Kanada, Australien und Argentinien durch die vollständige Übernahme von Virginia Energy weiteres Uran-Land hinzugefügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von IsoEnergy (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/) und Consolidated Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/).







