Mit Uran Netto-Null-Ziele zu erreichen

Die Atomkraft ist eine bewährte Technologie, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, gleiches gilt für die E-Mobilität

Um den prognostizierten steigenden Energiebedarf zu decken, werden die erneuerbaren Energien nicht ausreichen. Wind und Sonne, CO2-Abscheidung oder Energiespeicherung und Wasserstoff – die Atomkraft gehört zum Mix. China, Japan oder die USA, sie alle investieren, bieten Steuererleichterungen und Subventionen in dreistelliger Milliardenhöhe. Auch die EU will die Herstellung von Solarzellen, Windkraftanlagen, Wärmepumpen und Batterien fördern. Auch die Energiegewinnung durch Kernkraftwerke, sofern es sich um fortschrittliche Technologien oder modulare Kleinreaktoren geht, soll gefördert werden.

Gemäß einem aktuellen Report von McKinsey könnte sich der globale Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 verdreifachen. Dies wird zu einem beispiellosen Bedarf von kohlenstoffarmen oder kohlenstofffreien Anwendungen in der Geschichte führen. In allen Bereichen ist eine umfassende Elektrifizierung notwendig. Steigende Wohnstandards und ein steigender Pro-Kopf-Verbrauch wirken hier ursächlich. Derzeit wird die globale Stromerzeugung zu rund zehn Prozent durch die Atomkraft erzeugt. Sie kann Wind- und Solarenergie ergänzen. Viele Länder beabsichtigen daher neue Atommeiler zu bauen oder den Ausstieg aus der Nuklearenergie zu verlangsamen. Für den Betrieb der Atomkraftwerke braucht es Uran. Dies besitzt beispielsweise Consolidated Uranium in seinen Liegenschaften in Kanada, Australien und Argentinien. In kurzer Zeit könnte das Unternehmen die Produktion von Uran- und Vanadium-Minen in Colorado und Utah starten. Wie wichtig Uranreserven sind, haben auch die USA erkannt. Gut positioniert ist in Kanada und in den Vereinigten Staaten Uranium Energy. Umweltfreundliche Projekte, teils betriebsbereit, adeln die Gesellschaft.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/