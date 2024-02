Uran im Bullenmarkt

Im dreistelligen Bereich des Uranpreises zeigt sich das Defizit am Uranmarkt und das neue Interesse am Uran

Der Uranmarkt befindet sich nicht im Gleichgewicht. Und bedeutendes neues Uranangebot ist nicht in Sicht. Da könnte es mit dem Uranpreis noch weiter aufwärts gehen. Denn die weltweite Produktion von Uran hinkt stark hinter dem weltweiten Bedarf der Atomkraftwerke hinterher. Damit Investitionen in der Uranbranche zunehmen, müsste der Preis für Uran wohl noch höher steigen. Das knappe Uranangebot dürfte weiterhin für einen anhaltenden Bullenmarkt sorgen. Dass der Uranpreis die 100-US-Dollar-Marke für ein Pfund Uran überschritten, ist ein Meilenstein. Seit der Finanzkrise in 2008 war dieser Preis nicht gesehen worden. Im Januar stieg der Preis für ein Pfund Uran sogar einmal auf 106 US-Dollar. Besonders seit September hat sich die Preisdynamik beschleunigt. Einer der Gründe, warum der Preis so stark gestiegen ist, war wohl die Ankündigung von Kazatomprom, dass Produktionssteigerungen bis 2024 nicht gelingen würden. Im Gegenteil, es wird mit 14 Prozent weniger Uranproduktion gerechnet als in der Prognose zuvor. Das sind rund neun Millionen Pfund Uran weniger, dies entspricht etwa einer Verringerung von zirka sechs Prozent der globalen Uranförderung aus Minen. Nachdem die Uranpreise nach dem Unfall von Fukushima stark gefallen waren, hat Kazatomprom unterhalb seiner Kapazität gearbeitet. Nun reicht die Minenversorgung nicht aus, um den Reaktorbedarf der Welt zu decken. An Vorräten ist auch nicht mehr viel vorhanden. Und so konnten sich viele Uranbergbauunternehmen in den letzten Monaten über gestiegene Aktienkurse freuen. Zu den aussichtsreichen Urangesellschaften gehören Premier American Uranium oder American Future Fuel. In Wyoming und Colorado verfügt Premier American Uranium über Uranprojekte, die in hervorragenden an Uran reichen Gebieten liegen. American Future Fuel befindet sich mit seinem Cebolleta Uranprojekt ebenfalls in einer hervorragenden Gegend, im Grants Mineral Belt in den USA.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von American Future Fuel (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/american-future-fuel-corp/) und von Premier American Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



