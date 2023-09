Update zu: „Wie ist der aktuelle Verlauf des DAX-Index zu interpretieren?“

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Damen und Herren,in der letzten DAX-Analyse vom 16. September 2023 („Wie ist der aktuelle Verlauf des DAX-Index zu interpretieren?“) wurde geschrieben, dass beim DAX-Index aufgrund aufgrund des Austretens aus einem X-Sequentials-Trendkanal keine Aufwärtsbewegung mehr zu erwarten sei (1).In der Zwischenzeit fehlte es dem DAX Index nach einem Kursanstieg bis 15989,30 Punkten am 15.9.2023 an Marktstärke.Dieser notierte bis zum heutigen Freitag, dem, 22.9.2023 auf 15471.75 Punkte tiefer.Der DAX Index schaffte es letzten Endes nicht, sich oberhalb der aktuellenX-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 15677 Punkten zu behaupten.Da der DAX Index weiterhin nicht den Tiefpunkt vom 18.8.2023 bei 15468.65 Punkten unterboten hat, kann eine Handelsspanne derzeit nicht ausgeschlossen werden.Widerstand befindet sich im Kursbereich von 15661 Punkten bis 15794 Punkten.In diesem Zusammenhang wurde bereits am 5. September 2023 erwähnt, dass der DAX-Index ein bearishes, negatives X-Sequentials X5-Kursmuster ausgebildet hatte. Die Basislinie wurde am 1.9.2023 unterschritten, was bedeutet, dass seitdem ein Short-Signal vorliegt.Der DAX Index formierte mit dem Tiefpunkt vom 13.9.2023 bei 15564.64 Punkten zunächst eine X-Sequentials 1⁄2 5XZ Bewegung formiert (von der Kurszielzone bei 15425 Punkten bis 15290 Punkten wurde die Hälfte erreicht), dem dann die letztwöchige Gegenbewegung folgte.Zudem wurde erwähnt, dass der seit dem 19.5.2023 vorliegende Seitwärtsverlauf eine Prognose erschwere.Der DAX Index konnte nicht an der X-Sequentials „X“ Marke dieses Kursmusters bei 15740 Punkten Unterstützung finden.Hierbei war zu beachten, dass der DAX Index sich aber oberhalb von 15564.64 Punkten halten musste.Wie vermutet, ist nun eine Abwärtsbewegung zu erwarten.Die Kurszielzonen in Abwärtsrichtung verlaufen von 15425 Punkten bis 15290 Punkten und 15290 Punkten bis 15125 Punkten.Die Korrekturbewegung in Abwärtsrichtung sollte spätestens bei 15080 Punkten und bis zum 2.10.2023 beendet sein.Beim DAX Index ist mittelfristig zu beachten, dass aufgrund des Überschreitens des Hochs vom 18.11.2021 bei 16.290,19 Punkten ein X-Sequentials X2 Kursmuster vorliegt.Dieses Kursmuster impliziert einen übergeordneten Aufwärtstrend, der von vielen Korrekturen unterbrochen, aber in seiner Tendenz steigend ist.Das erste Kursziel dieses Aufwärtstrends befindet sich bei 16700 Punkten bis 16800 Punkten.Zu erwähnen ist noch, dass wenn der DAX Index von heute an weiter in Seitwärtsrichtung verlaufen sollte, dann sollte diese Seitwärtsbewegung innerhalb des Zeitraums vom 22.9.2023 bis zum 27.9.2023 ihr Ende finden.Mit dem X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie wöchentlich aktuelle X-Sequentials Kursprognosen und Handelssignale für nachfolgende Märkte:VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds Future, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO, Brent Crude Öl, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).Abonnieren Sie den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen noch heute.Werden Sie Leser/In!Sie erhalten 12 Monate lang den X-Sequentials Trading Börsenbrief für 499 EUR anstatt 999 EUR, zahlbar in drei Raten mtl. in Höhe von 166,66 EUR.Dieses Angebot läuft einschließlich bis zum Samstag, dem 23.9.2023, 24h.Nach Zahlung der ersten Rate werden Sie für den X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen freigeschaltet.Die zweite Rate zahlen Sie nach 4 Wochen.Die dritte Rate zahlen Sie nach 8 Wochen.Zugleich erhalten Sie nach Zahlung einer Rate eine Rechnung.So besitzen Sie einen vollständigen Überblick Ihrer Zahlungen.Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief