Update: Diese Kursbewegungen sind an der Börse zu erwarten!

Beim VIX (CBOE Volatilität Index) wurden fallende Kurse angekündigt.

Generell gilt: Fällt der VIX, dann steigen die Aktienkurse. Steigt der VIX dann fallen die Aktienkurse.

In der letzten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs wurde berichtet, dass der VIX am Freitag, dem 21.4.2023 bei 16.77 Punkten schloss. Mit dem Wochentief bei 16.17 Punkten wurde eine X-Sequentials Kurszielzone bei 17.35 Punkten bis 16.70 Punkten unterboten, sodass tiefere Kurse bis in die nächsten Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten sind. Widerstand befindet sich bei 18.12 Punkten. Das nächste Zeitziel fällt auf den 1.5.2023. Hier müsse eine Ungenauigkeit von einem Handelstag miteinkalkuliert werden. Das letzte Zeitziel fiel einen Handelstag zu früh auf das letzte Tief. Mit dem Kursrückgang beim VIX-Index seien steigende Kurse bei Aktien-Indizes zu erwarten. Im Verlauf der aktuellen Handelswoche stieg der VIX-Index bis 19.86 Punkten an und schloss am Mittwoch, dem 26.4.2023 bei 18.84 Punkten.

Beim VIX befindet sich der nächste Widerstandsbereich bei 19.91 Punkten bis 22.93 Punkten. Spätestens dort sollte der VIX in Abwärtsrichtung umkehren.

In diesem Zusammenhang ist bei den Aktien-Indizes das Kursverhalten zu den laufenden X-Sequentials Aufwärtstrendmarken zu beachten. Denn, so lange sich die Kurse oberhalb dieser aufhalten, solange ist auch der Aufwärtstrend intakt. An den jeweiligen Aufwärtstrendmarken kann durch kurzes Unterbieten Unterstützung gefunden werden. Beim DAX Index befindet sich die aktuelle bei X-Sequentials Aufwärtstrendmarke 15.410 Punkten. In der letzten Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs wurde für den Euro Stoxx 50 Index eine Analyse zu einem möglichen Hochpunkt veröffentlicht. Zitat: "Der Euro Stoxx 50 Index erreichte in der letzten Handelswoche mit 4.408,59 Punkten die prognostizierte Kurszielzone bei 4.403 Punkten bis4.440 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, dem 21.4.2023 lag bei 4.408,59 Punkten. Es bestand seit 4.216 Punkten eine Long-Position. Der Stopp wurde auf 4.217 Punkten nachgezogen. Das Kursziel befand sich bei4.490 Punkten und musste auf 4400 Punkten korrigiert werden. Das Kursziel wurde erreicht und es wurden 184 Punkte gewonnen. Der Euro Stoxx 50 Index hat mit einem Wochenhoch bei 4.408,59 Punkten knapp den Hochpunkt aus dem Jahre 2021 bei 4.415,23 Punkten erreicht. Zugleich wurde die obere Begrenzung einer X-Sequentials 7XZ Kurszielzone erreicht. Somit ist ein weiterer Kursanstieg wahrscheinlich. Es wird nachfolgende Kursprognose formuliert: So lange der Euro Stoxx 50 Index oberhalb seiner laufenden X-Sequentials Aufwärtstrendmarken notiert (die aktuelle X-Sequentials Aufwärtstrendmarke verläuft bei 4.295 Punkten), solange ist ein Kursanstieg bis in eine nächste X-Sequentials7XZ Kurszielzone bei 4.775 Punkte bis 5.020 Punkten zu erwarten. Unterstützung befindet sich bei 4.150 Punkten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist um den 17.7.2023 herum mit einem Hochpunkt zu rechnen. Nach diesem Hochpunkt ist eine Abwärtsbewegung bis 3.575 Punkten bis ca. Mitte Oktober 2023 zu erwarten. Sollte sich die Aufwärtsbewegung ausgehend vom aktuellen Stand bei 4.408,59 Punkten in die Länge ziehen, dann wäre ein Hochpunkt erst ca. Mitte Oktober 2023 zu erwarten, wobei im Zuge des Kursanstiegs bis 4.775 Punkte bis 5.020 Punkten kurzfristig der Tiefpunkt vom 25.3.2023 bei 3.980 Punkten bis ca. 3.860 Punkten unterboten werden kann und sich der Kursanstieg anschließend fortsetzen würde. Eine solche Korrektur würde bei ca. 4.490 Punkten eintreten. Nächster Widerstand befände sich bei 4.630 Punkten." Der Euro Stoxx 50 Index schloss am Mittwoch, dem 26.4.2023 bei 4.347,71 Punkten.

Aktuell wird darauf gewartet, dass die Indizes "DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index" Unterstützung finden und anschließend in Aufwärtsrichtung tendieren. Entsprechend sind profitable Kursprognosen und Handelssignale für die zuvor erwähnten Indizes zu erwarten.

Euro Stoxx 50 Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

Der U.S. Dollar Index stellt das Verhältnis von sechs Währungen im Vergleich zum US-Dollar dar. Devisenpaare weisen eine Korrelation zu diesem Index auf.

In der letzten Handelswoche wurde im X-Sequentials Trading Börsenbrief geschrieben, dass der US-Dollar Index nach einem erwarteten Tiefpunkt am 2.2.2023 auf $100,680 bis zum 8.3.2023 auf $105,870 anstieg und dabei einen Hochpunkt erreichte. Anschließend fiel der Index wieder unter den zuvor erwähnten Tiefpunkt auf $100,680 bis $100,420 und schloss am 21.4.2023 bei $101,552. Beim US-Dollar Index ist ein weiterer Kursrückgang bis $98 bis $96,85 ist zu erwarten. Im Zusammenhang damit ist eine Kursstärke bei den Währungspaaren "EUR/USD, GBP/USD, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO" zu erwarten, während eine Kursschwäche bei den Währungspaaren "USD/CAD" und "USD/JPY" zu erwarten ist.

Der US-Dollar Index verlief in der aktuellen Handelswoche in seitwärts Richtung und schloss am Mittwoch, dem 26.4.2023 bei $101.205.

Der EUR/USD notierte im Laufe der aktuellen Handelswoche bis 1.10956 USD fester. Der GBP/USD verlief in seitwärts. Der USD/JPY verlief leicht schwächer. Der Bitcoin/Euro verlief ebenfalls in seitwärts Richtung. Der Ethereum/Euro notierte leicht tiefer.

Beim USD/CAD hat sich eine Änderung wie folgt ergeben.

Zitat aus der letzten X-Sequentials Trading Börsenbrief Ausgabe:

"Der USD/CAD fand in der letzten Handelswoche im Kursbereich von 1,3333 CAD bis 1,3490 CAD keinen Widerstand, sodass kein weiterer Kursrückgang bis in den Kursbereich von 1,3145 CAD - 1,3090 CAD mehr zu erwarten ist.

Vielmehr ist mit der Fortsetzung der seit dem 13.10.2022 bestehenden Seitwärtsbewegung zu rechnen. Nächster Widerstand befindet sich in diesem Zusammenhang im Kursbereich von 1,3592 CAD bis 1,3745 CAD".

Entsprechend stieg der USD/CAD im Laufe der aktuellen Handelswoche bis 1.36510 CAD an.

Aktuell wird darauf gewartet, dass sich die Prognose für den US-Dollar ausspielt. Entsprechend sind profitable Kursprognosen und Handelssignale für die Devisenpaare "EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, BITCOIN/EURO, ETHEREUM/EURO" zu erwarten.

US-Dollar Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

https://www.technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2023/04/DXXXXX-Taeglich-1.png

Der (Reuters/Jefferies) CRB Index ist der rechnerische Mittelwert von 19 Rohstoff-Futures, die an den Terminbörsen gehandelt werden.

Steigt jener CRB-Index, dann steigen auch die Kurse Rohstofftitel wie Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen). Wenn der CRB-Index fällt, fallen die Kurse der zuvor erwähnten Rohstoffe. "Gold" und "Silber" bilden in diesem Kontext früher Hochpunkte und Tiefpunkte als der CRB-Index aus.

Im letztwöchigen X-Sequentials Trading Börsenbrief wurde berichtet, dass der CRB-Index bei $278.9284 Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei $277.8457 gefunden hat und am Freitag, dem 21.4.023, bei $270.7984 schloss. Es wird erwartet, dass der CRB-Index an der X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei $264.3804 Unterstützung findet und ein Kursanstieg bis in eine X-Sequentials Kurszielzone bei $282 bis $285 folgt. Der Kursanstieg ist jedoch erst dann zu erwarten, wenn der CRB-Index die Marke von $274.7278 überbietet und im Anschluss die Marke von $272.1472 nicht unterbietet. Sollte der CRB-Index hingegen innerhalb der zuvor erwähnten Kursspanne bei $274.7278 bis $272.1472 Widerstand finden, dann ist mit einem Kursrückgang bis $240 zu rechnen.

In der aktuellen Handelswoche schloss der CRB-Index am Mittwoch, dem 26.4.2023 bei $264.9432.

Aktuell wird darauf gewartet, dass die Rohstofftitel “Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen)” Unterstützung finden und im Anschluss feststehende Handelsmarken erreichen. Dieses wird dann für profitable Rohstoff Handelssignale genutzt.

CRB-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

