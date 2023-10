PM 21Shares Research: Unsicherheit und Zinsanstiege – Anleger meiden Kryptos im September

9. Oktober 2023

Rückblick auf das dritte Quartal

Unsicherheit und Zinsanstiege: Anleger meiden Kryptos im September

IWF-Studie untermauert Effizienz von DeFi

Neue Initiative zur Beschleunigung der Tokenisierung von Assets



von Carlos Gonzales und Karim AbdelMawla, Research Associates

Unsicherheit beherrscht die Märkte im dritten Quartal

Auch im dritten Quartal des aktuellen Jahres dominierten unsichere makroökonomische Bedingungen, die auch am Kryptomarkt zu spüren waren. So erhöhte die US-Notenbank Fed im Juli den Leitzins noch einmal um 25 Basispunkte und ließ das Tor für künftige Zinsschritte bewusst nach oben offen. Demzufolge stieg die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in den USA auf 4,79 Prozent, ein Wert, der seit 2007 nicht mehr erreicht wurde und darauf hindeutet, dass die Anleger auch auf längere Sicht mit höheren Zinssätzen rechnen.

Angesichts der dieser makroökonomischen Bedingungen meiden die Anleger risikoreichere Unternehmungen und suchen nach "sicheren" Vermögenswerten, was für die Bewertung von Risikoanlagen, einschließlich Kryptoassets, negativ ausfällt. So liegt beispielsweise die voraussichtliche Rendite des S&P 500-Index für das vierte Quartal bei 5,23 Prozent, während der Zinssatz für 3-Monats-US-Bundesanleihen mit 5,62 Prozent höher liegt – obwohl diese nicht annähernd das gleiche Risiko aufweisen.

Der US-Dollar-Index DXY, der die Stärke des US-Dollars gegenüber einem Korb anderer Währungen misst, stieg im dritten Quartal auf ein seit November 2022 nicht mehr erreichtes Niveau. Krypto-Assets korrelierten historisch negativ mit diesem Index, was darauf hindeutet, dass Anleger Kryptos als riskante Anlageklasse betrachten. Mit der Ausweitung der Krypto-Assets auf zusätzliche Anwendungsfälle ist jedoch eine zunehmende Dekorrelation innerhalb der Anlageklasse selbst zu beobachten. Das spiegelt die Tatsache wider, dass einige Krypto-Assets selbst während des Marktabschwungs eine Outperformance erzielt haben.

Die Bewegungen am Kryptomarkt im dritten Quartal

Was den Kryptomarkt betrifft, so fielen Bitcoin und Ethereum im Quartalsvergleich um 11,52 bzw. 13,60 Prozent, während Solana mit einem Kurswachstum von 13 Prozent inmitten spannender Entwicklungen im Ökosystem überdurchschnittlich gut abschnitt. Solana Pay, die Zahlungsplattform von Solana, integrierte sein Plug-in in das E-Commerce-Unternehmen Shopify, wodurch Millionen von Unternehmen Solana-basierte Stablecoins für die Bezahlung an der Kasse verwenden können, und Visa erweiterte sein Pilotprojekt zur grenzüberschreitenden USDC-Abwicklung auf das Solana-Netzwerk. Im Bereich der Skalierungslöungen ist Optimism mit einem Wachstum von 6,02 Prozent hervorzuheben, das verzeichnet wurde, als Coinbase sein L2-Netzwerk Base unter Verwendung des OP Stack (eine umfangreiche Softwareerweiterung) einführte.

Im Defi-Sektor stach außerdem das DeFi-Projekt Maker mit einer weiteren Verbesserung seiner Fundamentaldaten und demzufolge einem Kursanstieg von 79,36 Prozent hervor. Der Jahresumsatz des Krypto-Protokolls hat sich im letzten Jahr mehr als verzehnfacht, von etwa 13,75 auf circa 159,19 Mio. US-Dollar, wobei die Zinserträge aus Real-World-Assets (RWAs) nun mehr als 60 Prozent der Gesamteinnahmen ausmachen.

Abbildung 1: TVL und Preisentwicklung der wichtigsten Krypto-Kategorien der vergangenen 30 Tage



Quelle: 21Shares, Coingecko, DeFi Llama. 30.9.2023.

Abbildung 2: Wichtigste Zahlen des Krypto-Marktes im dritten Quartal 2023



Quellen: 21shares, Artemis, DeFi Llama, CoinGecko. 30.9.2023

Skalierungslösungen gelten als das neue Narrativ und Epizentrum der Innovation und ersetzt das „Ethereum-Killer“-Narrativ aus dem letzten Bullenmarkt

Ethereum befindet sich auf dem Weg der „modularen Skalierung“, um das Wachstum und die Sicherheit des Ethereum-Netzwerkes gleichermaßen zu sichern. Einstweilen konnten auch mehrere Layer-2-Netzwerke weiter an Akzeptanz gewinnen und auf ähnliche Architekturen konvergieren. So schloss sich die Polygon-Blockchain mit der Veröffentlichung des Polygon CDK einer Reihe anderer L2-Netzwerken an, die ihr Custom Development Kit auf den Markt brachten, um es Teams zu ermöglichen, ihre eigenen Chains einfach zu implementieren: Beispiele hierfür sind „Orbit“ von Arbitrum, „ZK Stack“ von zkSync und „OP-Stack“ von Optimism. Auf Letzterem startete Coinbase im August seine L2-Netzwerkbasis. Astar Network, ein Polkadot-Parachain und eine der führenden Smart-Contract-Plattformen Japans, kündigte bereits "Astar zkEVM" an, einen kommenden Ethereum L2, der auf dem neuesten Polygon-Toolkit basiert.

Obwohl noch unklar ist, welcher Standard die meisten Netzwerkeffekte erzielen wird, ist der harte Wettbewerb zwischen den Layer2s eindeutig positiv für Ethereum, das einen Zustrom neuer Entwickler, Anwendungen und Nutzer erleben könnte. Das zeigen die Zahlen der wöchentlich aktiven Nutzer auf den führenden Ethereum-Skalierungsplattformen, die sich im letzten Jahr mehr als verdreifacht haben – von etwa 320.000 im September 2022 auf mehr als eine Million im September 2023.

Abbildung 3 – Aktive Nutzer auf den L2s von Ethereum pro Woche



Quelle: Artemis





Neue Protokolle entstehen, die das volle Potenzial der Tokenisierung erschließen und Cybersecurity-Risiken mindern sollen

Im vergangenen Monat veröffentlichte Chainlink eine Fallstudie, die zeigt, wie die ANZ Bank, ein führendes australisches Finanzinstitut, es einem Kunden ermöglichte, tokenisierte australische Kohlenstoffgutschriften mit von ANZ ausgegebenen Neuseeland-Dollar-Stablecoins auf einer anderen Blockchain zu erwerben. Die Gutschriften wurden als NFTs auf einer Blockchain ausgegeben, mit Nutzung des Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) im Hintergrund.

„Tokenized Asset Coalition“ soll Tokenisierung von Assets beschleunigen

In der Zwischenzeit gründeten Aave Companies, Coinbase, Circle und fünf andere führende Anbieter von Real-World-Assets (RWA) die Tokenized Asset Coalition, um "die institutionelle Einführung der Tokenisierung der Vermögenswerte der Welt auf der Blockchain zu beschleunigen". Die Initiative stützt sich auf drei Säulen: Bildung, die das Verständnis des Ökosystems erleichtern soll, die Entwicklung von Best Practices und Branchenempfehlungen zur Förderung einer konformen Branche und die aktive Arbeit am Aufbau einer On-Chain-Infrastruktur, die auf die Bedürfnisse aller Beteiligten (institutionelle Anleger, Emittenten, Plattformen und Nutzer) zugeschnitten ist. On-Chain-Daten deuten auf ein anhaltendes Wachstum in diesem Bereich hin, wobei der geschätzte Wert von tokenisierten US-Schatzbriefen im dritten Quartal um 31,2 Prozent von 506 Millionen US-Dollar auf 664 Millionen US-Dollar gestiegen ist.

Wirtschaftlichkeit von DeFi durch IWF untermauert – AML/KYC-Risiken bleiben

Die Euphorie ist groß, dennoch stellt sich die Frage, ob das Agieren im DeFi den Instituten tatsächlich helfen kann, ihre Rentabilität zu verbessern? Eine Studie des Internationalen Währungsfonds, in der die beiden DeFi-Plattformen Aave und Compound mithilfe einer Stichprobe von Banken und Nichtbanken aus mehr als 20 fortgeschrittenen Volkswirtschaften (AE) und 26 Schwellenländern (EM) verglichen wurden, ergab vielversprechende Ergebnisse. So stellte der IWF fest, dass DeFi die niedrigsten Grenzkosten bietet, da keine Arbeits- und Betriebskosten anfallen. In dieser Hinsicht kann nicht nur TradFi von DeFi profitieren – verschiedene Protokolle wie Maker, Frax und Aave investieren einen Teil ihrer Vermögenswerte in RWAs, um eine zukunftsfeste Rendite in ihrer Bilanz zu erzielen. Eine entscheidende Herausforderung für die langfristigen Aussichten der Tokenisierung ist jedoch die Überwindung von AML/KYC-Risiken (Geldwäsche- und sogenannte „Know your Customer“-Risiken), sowie von rechtlichen und regulatorischen Unsicherheiten.

Abbildung 4 –Wirtschaftlichkeit im dezentralen Finanzsystem vs. traditionellen Finanzsystem



Quelle: IWF





Dezentralisierung ist ein Schlüsselelement auf der Ethereum-Roadmap – weitere Lösungen sollen Too-Big-To-Fail-Szenarien entschärfen

Im dritten Quartal kam es zu bemerkenswerten Fortschritten bei der Entwicklung des Staking (d.h. das Einsetzen von Token zur Validierung von Transaktionen). Zunächst brachte das Technologieunternehmen SSV eine neuartige Software auf den Markt, um die Zentralisierung von Staking auf Ethereum zu unterbinden. SSV nutzt dafür die Distributed Validator Technology (DVT), welche die Aufgaben der Schlüsselverwaltung und des Signierens auf mehrere Parteien verteilt, um das System auch im Falle des Ausfalls einzelner Akteure robust zu gestalten und auf diese Weise die Dezentralität der Blockchain zu verbessern.

Mithilfe dieses Ansatzes können mehrere Knotenbetreiber einen einzigen Validator betreiben, wodurch das Risiko einer Kompromittierung verringert und die mit einem einzelnen Validator verbundenen Strafen reduziert werden, da einzelne Betreiber offline gehen können, ohne dass die zugrunde liegende Software beeinträchtigt wird. Die Lösung ist für zentralisierte Plattformen wie Kryptobörsen und nicht-verwahrende Anbieter wie Lido von entscheidender Bedeutung, da sie die Liste der Validatoren über eine Anzahl von 31 hinaus erweitern könnte, auch wenn die Roadmap von Lido V2 es Validatoren ermöglichen wird, sich ohne SSV anzuschließen. Trotz der vielversprechenden Aussichten ist Vorsicht geboten, was unvorhergesehene Risiken bei dieser neuen Implementierung angeht.

Trotz dieser Fortschritte könnten Ethereum noch Herausforderungen bevorstehen – nicht zuletzt wegen des bevorstehende, großen Upates „Dencon“, das sich wahrscheinlich bis zum ersten Quartal 2024 verzögern könnte. Die Entscheidung hängt davon ab, ob die Entwickler vor der Entwicklerkonferenz DevCon im November eine Testnetzversion des nächsten großen Upgrades des Netzwerks bereitstellen, was ihnen ausreichend Zeit geben würde, die neuen Funktionen zu validieren und eine stabile Implementierung zu ermöglichen.

Abbildung 5: Die Konzentration des Staking bei den verschiedenen Schlüsselkategorien bei Ethereum.

Quelle: 21co/Dune Analytics

Ethereum: Neuartige Ansätze und Architekturdesign zur Skalierung von Ethereum auf mehr als 1.000 Transaktionen pro Sekunde mit Modularität

Eclipse, der Anbieter von individuell anpassbaren Skalierungslösungen, sogenannten Roll-ups, hat eine neue modulare Scaling-Lösung vorgestellt. Im Gegensatz zu monolithischen Blockchains, bei denen ein einziges Netzwerk für Ausführung, Abrechnung, Konsens und Datenverfügbarkeit zuständig ist, verfolgt Eclipse damit einen modularen Ansatz, bei dem diese Funktionen auf verschiedene Blockchains aufgeteilt werden. Demzufolge nutzt die Layer 2-Architektur von Eclipse die Ethereum Blockchain für die Abrechnung und aufgrund seiner parallelen Verarbeitungsfähigkeiten Solana für die Ausführung. Darüber hinaus wird Eclipse die Celestia-Plattform nutzen, um Transaktionsdaten auf seiner Blockchain zu speichern und die kostspieligen Speicherkosten von Ethereum auszulagern, während RISC eingesetzt wird, um die Gültigkeit von Transaktionen, die auf Ethereum abgewickelt werden, über sogenannte Zero Knowledge (ZK)-Proofs[1], zu beweisen.

Diese Ankündigung bedeutet eine signifikante Neuausrichtung der Skalierungsansätze und entspricht unserem Glauben an eine Multi-Chain-Zukunft, in der verschiedene Smart-Contract-Plattformen für ein skalierbares Blockchain-Ökosystem zusammenarbeiten und auf diese Weise das "Winner-takes-all"-Szenario herausfordern.



MetaMask: Neue Interoperabilitätsfunktionen könnten Präzedenzfall für Cross-Chain-Transfers schaffen

MetaMask ist ein Kryptowallet-Anbieter, der als Browser-Addon und mobile App verfügbar ist und die Verwaltung und Nutzung von Krypto-Guthaben für alle möglichen Anwendungsfälle ermöglicht. „Snaps“ stellt eine Systemerweiterung dar, die es ermöglichen soll, die eigene Wallet durch von der Community entwickelte Funktionen anzupassen, ähnlich wie Nutzer ihr Smartphone durch die Installation verschiedener Anwendungen aus dem App Store anpassen können. Die Beta-Version von Snaps wurde vor kurzem veröffentlicht und soll das Potenzial der Erweiterung zeigen. Die von unabhängigen Entwicklern erstellten Snaps sind der erste Schritt in Richtung der Strategie der "Permissionless Innovation" von MetaMask, nach der es jedem ermöglicht sein soll, die Funktionalität seiner Wallet zu erweitern. Ein interessanter Anwendungsfall von Snaps ist zudem die Umwandlung von MetaMask in eine kettenübergreifende Wallet durch die Integration mit ShapeShift und THORChain im Backend.

Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine entscheidende Entwicklung in der Entwicklung der Krypto-Infrastruktur, die an Googles Strategie erinnert, sich die Macht unabhängiger Entwickler zunutze zu machen, um das Ökosystem der Chrome-Erweiterungen zu bereichern. In ähnlicher Weise zapft Metamask nun den Pool an Talenten und innovativen Ideen an, die in externen Ökosystemen vorhanden sind. Die Nutzer sollten jedoch vorsichtig sein, was sie auf ihren Wallets installieren. Da jeder einen Beitrag leisten kann, könnten einige Snaps Bugs oder Schadsoftware enthalten, die das Geld der Nutzer gefährden könnten.

Bitcoin wächst zur Software as a Service-Blockchain heran und wird auch sonst populärer

Nomic ist eine Layer 1-Blockchain und zugleich eine Bridging-Lösung für Bitcoin, das die Nutzung von BTC auf anderen Blockchains ermöglicht – und hat nun angekündigt, auch den Transfer von Bitcoin zur Cosmos-Blockchain zu ermöglichen. Dazu werden BTC in nBTC-Token umgewandelt, die mit dem Cosmos interoperability Protocol (IBC) kompatibel sind, die Nutzung von sicherheitsanfälligen Custodial Wallets ist so nicht mehr notwendig. Zusätzlich wird Bitcoin-Besitzern so ermöglicht, auch etablierte DeFi-Marktplätze wie Osmosis zu nutzen, zu denen es im Bitcoin-Ökosystem kein Pendant gibt.

Unterm Strich bieten die fortschreitenden Integrationslösungen für Bitcoin eine deutliche Steigerung des Nutzwertes des größten Kryptoassets, und können auch die Liquidität der Blockchains am anderen Ende – in diesem Falls Cosmos – durch den Zufluss von BTC-Vermögen stärken. Dennoch behalten wir einige Skepsis darüber, wie sich das Projekt entwickeln wird – so hatten vergleichbare synthetische Bitcoin-Lösungen wie wie BTC.b auf Avalanche und WBTC bis jetzt nur wenig Erfolg: Dieses hatte im vergangenen Sommer ein durchschnittliches tägliches Volumen von rund drei Millionen Dollar während WBTC (Wrapped Bitcoin) im gleichen Zeitraum ein tägliches Volumen von mindestens 30 Millionen Dollar verzeichnete

Die Möglichkeit der Migration von Bitcoin zu Cosmos ist noch nicht alles – denn auch die Handelsplattform Coinbase will einen bedeutenden Schritt unternehmen: Sie will das Lightning-Netzwerk von Bitcoin in ihr System integrieren. Dieser Schritt einer der größten Krypto-Börsen weltweit könnte die Kapazität der Bitcoin-Infrastruktur deutlich erhöhen, schnellere und dadurch kostengünstigere BTC-Transaktionen ermöglichen – und helfen, Bitcoin für die Nutzung im breiten Zahlungsverkehr zu etablieren. Zuletzt war die Kapazität des Lightning-Netzwerkes rückläufig, nach dem kürzlich veröffentlichten Upgrade, das eine Integration von Taproot mit sich brachte, stieg sie wieder. In jedem Fall hat Bitcoin trotz seiner Volatilität als Tauschmittel seine Wirksamkeit bei der Absicherung von Gegenparteirisiken unter Beweis gestellt – und das einmal mehr während der Bankenkrise 2023.

Abbildung 6: Kapazität des Lightning Network, der Skalierungslösung von Bitcoin

Quelle: The Block

Auch im Bereich der Ordinals – der sogenannten Bitcoin-NFTs – sind Fortschritte zu verzeichnen. Casey Rodarmor, der Erschaffer der Ordinals, schlug die Schaffung eines neuen Token-Standards vor, der effizientere Mittel zur Implementierung fungibler Token auf Bitcoin bietet, ähnlich wie der ERC20-Token von Ethereum. Zwar befindet sich diese Idee noch in einem frühen Stadium, aber sie könnte ähnliche Wellen schlagen wie einst die Einführung des BRC20-Standards und letztendlich auch die Einnahmen der Bitcoin-Miner und die Sicherheit des Netzwerks erhöhen.

Zuletzt steigt das Interesse an Bitcoin auch aufgrund makroökonomischer Entwicklungen: Denn Ereignisse wie der gerade noch abgewandte Regierungs-„Shutdown“ in den USA und die anhaltende Inflation lässt das Interesse an Anlegern nach Absicherung gegenüber Währungsentwertung und Kreditausfällen wieder anschwellen. Wir gehen davon aus, dass diese Stimmung anhalten wird, was sich auch in erheblichen Mittelzuflüssen von 20 Millionen Dollar für Bitcoin-ETFs zeigt – vier Mal mehr als das Volumen aller anderen Krypto-Assets in der letzten Woche, kombiniert mit der abnehmenden Korrelation von Bitcoin mit Aktien und Gold. Darüber hinaus lässt sich die wachsende Nachfrage nach Bitcoin auch an den steigenden Gebühren des Netzwerks ablesen, die nun die Transaktionskosten von Ethereum übertreffen und durch das steigende On-Chain-Volumen des Netzwerks angetrieben werden.

Abbildung 7: Vergleich der Transaktionsgebühren von Bitcoin gegenüber Ethereum



Quelle: The Block



Wird Tokenisierung das Wachstum von Solana antreiben?

Solana ist eine Smart-Contract-Plattform zur Erstellung von Krypto-Apps und aktuell nach Marktkapitalisierung das siebtgrößte Krypto-Projekt. Im Laufe der letzten Wochen und Monate erlebte Solana eine Reihe von wichtigen Entwicklungen, welche die Akzeptanz bei den Nutzern fördern könnten. Zunächst kündigte der Kartenzahlungsriese Visa an, seine Stablecoin-Abrechnungsfunktionen auf die Solana-Blockchain auszuweiten. In Zusammenarbeit mit den Handelsdienstleistern Worldpay und Nuvei wird Visa Händlern nun ermöglichen, die Stablecoin USDC zu senden und zu empfangen. Es wird erwartet, dass dieser Schritt nicht nur den Geldtransfer zwischen Banken und Händlern verbessern wird, sondern auch das Potenzial hat, grenzüberschreitende Abrechnungen über das Solana-Wirtschaftsnetzwerk erheblich zu reduzieren. Bei Visa fallen in der Regel Abwicklungskosten zwischen 1,15 und 2,4 Prozent zusätzlich weiterer Gebühren an, während die durchschnittlichen Kosten für eine Transaktion bei Solana bei weniger als einem Tausendstel US-Dollar, was das Potenzial für eine erhebliche Kostensenkung verdeutlicht.

Die Entscheidung von Visa folgt auf die Ankündigung des Unternehmens Shopify, eine Partnerschaft mit Solana Pay einzugehen, die USDC-Zahlungen auf Solana ermöglicht. Wir glauben, dass solche Integrationen die On-Chain-Aktivität des Solana-Netzwerks wiederbeleben und die dominante Rolle von Stablecoins auf dem Kryptomarkt ausnutzen könnten. Das ist auch deshalb relevant, weil die Anzahl an Solana-Nutzern in der letzten Zeit stagnierte.

Auch Ethereum verzeichnete im ersten Quartal 2023 mit seinen Transaktionen fast das Abwicklungsvolumen von Visa (3,01 Billionen gegenüber 3,04 Billionen US-Dollar), was den bedeutenden Einfluss von Stablecoins auf die Blockchain-Aktivität und ihr Potenzial zur Unterstützung der Erholung von Solana unterstreicht und gleichzeitig die Rolle aufzeigt, die Kryptowährungen bei der Verbesserung des globalen Zahlungsverkehrs spielen können. Schließlich beherbergt Ethereum Stablecoins im Wert von 65 Milliarden Dollar, während es bei Solana bei 1,5 Milliarden Dollar sind. Der starke Kontrast zeigt den immensen Raum für Wachstum, den Solana innerhalb des Stablecoin-Sektors haben könnte.

Abbildung 8: Anzahl aktiver Adressen auf Solana

Quelle: The Block

In ähnlicher Weise erlebt Solana dank eines neuen Protokolls namens Bubblegum, das den Prägungsprozess komprimiert, einen Anstieg der extrem kostengünstigen NFT-Prägung. Zum Vergleich: Eine 86K-Sammlung kann mit Solana für etwa 100 Dollar an die Nutzer verteilt werden, verglichen mit fast 200.000 Dollar auf Ethereum. Zwar sind die aktuellen NFT-Anwendungsfälle nicht das Ziel, dennoch werden sie entscheidend für die Entwicklung dieses Ökosystems sein, da sie die Grundlage für die Tokenisierung von einzigartigen realen Vermögenswerten wie Zertifikaten, Gesundheitsdaten und Immobilien, unter anderem, bilden.

Zum Vergleich: Der derzeitige Tokenisierungsmarkt ist gesättigt mit Protokollen, die den Zugang zu US-Treasuries erleichtern und überwiegend auf fungiblen Token und nicht auf NFTs beruhen. Im Gegensatz dazu setzt der tokenisierte Immobiliensektor aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften in hohem Maße auf NFTs. Obwohl sich dieser Sektor noch im Anfangsstadium befindet, weist er auf Ethereum bereits eine Marktkapitalisierung von ca. 230 Millionen Dollar auf. Prognosen zufolge könnte der gesamte im Entstehen begriffene Sektor in den USA bis 2030 ein Volumen von 13,53 Milliarden Dollar erreichen. Dies unterstreicht das Wachstumspotenzial für Solana und den erheblichen Marktanteil, den es erobern könnte. Wir gehen daher davon aus, dass Solana eine erweiterte Rolle im Bereich der Tokenisierung einnehmen wird, indem es von der Reifung der Innovation und regulatorischen Klarheit rund um diese Anlageklasse profitiert.

Abbildung 9: Wöchentlich mittels Solanas BubbleGum-Protokoll geprägte NFTs

Quelle: Ilemi/Dune

Zugleich muss jedoch gesagt werden, dass die aktuelle Performance des SOL-Tokens nicht die verbesserten Fundamentaldaten des Netzwerks widerspiegelt. Ein Faktor, der Zweifel aufkommen lässt, ist die Tatsache, dass das bankrottgegangene Unternehmen FTX immer noch eine beträchtliche Menge an SOL-Token hält, die sich nach jüngsten Gerichtsunterlagen auf enorme 1,16 Milliarden US-Dollar belaufen – was im schlimmsten Fall zu einem erheblichen Verkaufsdruck führen könnte. Die Verwalter des Vermögens von FTX schlagen jedoch vor, in Zusammenarbeit mit Galaxy Digital den Verkauf aller Token im Wert von 100 Millionen Dollar pro Woche zu begrenzen, um negativen Auswirkungen auf den Markt zu vermeiden. Ein solches Verkaufslimit ist wichtig, da schon ein Verkauf von SOL im Wert von zwei Millionen Dollar dazu führt, dass dessen Preis an den liquidesten Börsen um zwei Prozent sinkt – und das unter den derzeit eingeschränkten Liquiditätsbedingungen.

Dennoch glauben wir, dass Solana ein Netzwerk ist, das aufgrund seiner zunehmenden Rolle im Zahlungsverkehr und in der Tokenisierung im Auge behalten werden sollte – durchaus Potenzial besitzt.

Abbildung 10: Besitztümer von FTX

Quelle: Gerichtsprotokoll vom 11.9.2023

