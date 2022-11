Unsichere Zeiten

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte sind am Freitag nach einer unruhigen Woche, in der die Erholungsrallye ins Stocken geraten ist, wieder im grünen Bereich.

Die Bemühungen der Fed, die Markterwartungen zu steuern, haben das Gefühl der immensen Erleichterung abgekühlt, das im letzten Monat für eine starke Erholung gesorgt hat. Der S&P stieg zeitweise um mehr als 15%, während der Dow um mehr als 18% zulegte. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es sich letztlich um einen guten Inflationsmonat handelte.

James Bullard hat am Donnerstag eine Reihe von hawkishen Ansichten geäußert, die an den Märkten zunächst nicht gut ankamen. Doch dann erholten sie sich und liegen heute wieder im Plus. Es scheint also, dass die Anleger diese Aussagen immer noch mit Vorsicht genießen. Die Fed ist eindeutig besorgt, dass die Spekulationen über einen "dovish pivot" ihre Bemühungen um eine Straffung der Geldpolitik untergraben könnten, was erklären könnte, warum sie so standhaft an ihrer hawkishen Botschaft festhält.

Man wird sich auch Sorgen machen, dass der Arbeitsmarkt und die Ausgaben der privaten Haushalte kaum Anzeichen einer Abschwächung zeigen, obwohl die Zinsen im vergangenen Jahr außerordentlich schnell gestiegen sind. Ich glaube nicht, dass dies die Zentralbank davon abhalten wird, das Tempo im nächsten Monat zu drosseln, insbesondere wenn wir kurz vorher einen weiteren Rückgang der Inflation erleben.

Britische Einzelhandelsumsätze spiegeln nicht wider, was vor uns liegt

Niemand in Großbritannien wird sich von dem jüngsten Bericht über die Einzelhandelsumsätze zu der Annahme verleiten lassen, dass alles nicht so schlimm ist, wie es scheint, nicht nach der gestrigen Herbsterklärung. Das OBR erwartet, dass der Lebensstandard in den nächsten zwei Jahren um 7,1% sinken wird, der stärkste Rückgang seit sechs Jahrzehnten, da das Land mit einer Lebenshaltungskostenkrise, einer strengen Haushaltskonsolidierung, höheren Zinsen und einer Rezession zu kämpfen hat. Vor diesem Hintergrund fällt es schwer, sich auch nur im Entferntesten über einen die Erwartungen übertreffenden Anstieg der Umsätze um 0,6% im Oktober zu freuen. Das ist natürlich nicht der Beginn eines vielversprechenden Trends.

Kurswechsel der BoJ noch unwahrscheinlich

Die japanischen Inflationsdaten mögen auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, dass die Bank of Japan ihre Inflationsziele erreicht hat und es sich leisten kann, ihren Griff auf den Anleihemarkt zu lockern, aber die Realität sieht ganz anders aus. Es wird angenommen, dass nicht nachhaltige Faktoren wie ein schwacher Yen und hohe importierte Energie- und Lebensmittelpreise hinter den Anstiegen stehen, die die BoJ sehr bereitwillig durchschaut hat und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun wird. Zumal der Druck der Yen-Abwertung nach der Korrektur des US-Dollars im letzten Monat weit weniger stark ist.

Brent unter $90 im Vorfeld des OPEC+ Dezember-Treffens

Die Ölpreise geben vor dem Hintergrund der zunehmend düsteren Wirtschaftsaussichten und der zunehmenden Fälle von Covid in China weiter nach, wodurch weitere Beschränkungen und Abriegelungen drohen, die die Nachfrage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bedrohen. Rohöl der Sorte Brent ist wieder unter die 90 $-Marke gefallen und testet damit die Tiefststände von Mitte Oktober und die Geduld der OPEC+, falls diese anhalten sollte.

Die Gruppe wurde für ihre Produktionskürzung um zwei Millionen Barrel pro Tag heftig kritisiert und dennoch sind die Ölpreise jetzt nicht mehr weit von den Tiefstständen im September entfernt, die der Entscheidung vorausgingen. Könnte die OPEC+ noch weiter gehen, wenn sich die Aussichten weiter verschlechtern, wenn sie sich in ein paar Wochen erneut trifft?

Gold hält seine Gewinne

Der Goldpreis notiert am Freitag unverändert, nachdem er in den letzten Tagen seine Kursgewinne eingebüßt hat. Das gelbe Metall hat sich im letzten Monat stark erholt, etwa 10% von seinen Tiefstständen, da sich die Risikobereitschaft verbessert hat und die Zinsängste nachgelassen haben. Es ist noch nicht über den Berg, aber seine Widerstandsfähigkeit nach dem Erreichen des Widerstands bei $1.780 ist ermutigend. Dies ist eine große Hürde, da sie von Januar bis Juli eine so wichtige Unterstützung darstellte.

Krypto-Volatilität lässt vorerst nach

Die Bitcoin-Volatilität lässt nach, was für die Krypto-Industrie zweifellos eine Erleichterung ist, da die Auswirkungen des FTX-Zusammenbruchs weiter anhalten. Wir erfahren weiterhin, wer genau von dem Zusammenbruch betroffen ist, in welchem Ausmaß und welche Auswirkungen er haben wird. Eine offensichtliche Auswirkung ist das Vertrauen in die Branche, das in den ohnehin schon schwierigen Märkten nur langsam wiederhergestellt werden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand darauf vertrauen kann, dass das Schlimmste hinter uns liegt. Das bedeutet, dass Bitcoin anfällig für einen weiteren Absturz ist, wobei $15.500 der erste Test für die Unterstützung sind und dann möglicherweise $14.000 darunter.

