Triodos Impact Check – Unser Wirtschaftssystem muss durch eine nachhaltige Alternative ersetzt werden

Sehr geehrte Damen und Herren,

2022 fielen die Aktienkurse ins Minus und aus Investmentfonds floss weltweit Kapital ab. Trotz aller Widrigkeiten haben laut dem Global Impact Investing Network (GIIN) die Impact-Investitionen 2022 die 1.000-Milliarden-Dollar-Marke (1.164 Mrd. USD) überschritten. Und in Europa verzeichneten die Artikel 9-Fonds – die nachhaltigste Fondskategorie auf der Grundlage der neuen europäischen Vorschriften (SFDR und EU-Taxonomie) – Nettozuflüsse. Wir alle spüren die Auswirkungen des Klimawandels, und wissen, dass nur eine zügige, weltweite Energiewende Abhilfe bieten kann. Triodos Investment Management (IM) hat eine nachhaltige, langfristige Vision, um die Ursachen für die Probleme der sozialen Ungleichheit, des kurzfristigen Denkens und des blinden Glaubens an ein ungezügeltes Wirtschaftswachstum zu bekämpfen. Aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns, wie auch die jüngste Untersuchung von Follow the Money zu Artikel 9-Fonds zeigt: Immer noch investiert die Hälfte dieser Fonds in Öl, Gas und Luftfahrt. Was für ein schockierendes Ergebnis. Man kann derartige Investitionen nicht mit gutem Gewissen als nachhaltig darstellen. Damit werden im Grunde die Anleger getäuscht, die sich für eine nachhaltige Welt entscheiden. Viele Parteien, die ihre Fonds bisher als Artikel 9 eingestuft haben, gehen jetzt dazu über, sie als Artikel 8 einzustufen. Das ist eine neue Entwicklung, die ich mit Enttäuschung zur Kenntnis nehme, zeigt sie doch, wie wichtig die Absicht ist. Wenn man die Absicht hat, nachhaltiger zu investieren, muss man einen Schritt nach vorne machen. Leider werden immer noch viele Kompromisse gemacht, bei denen die Nachhaltigkeit dem kurzfristigen Gewinn unterlegen ist. Die Aktienmärkte mögen volatil bleiben, aber Triodos IM wird seinen Kurs beibehalten, um den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft beschleunigen zu können. Lassen Sie uns die Welt gemeinsam verändern.

Ihr Dick van Ommeren