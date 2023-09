Unser Gold-Preisbänder-Indikator gibt ein weiteres Kaufsignal

Liebe Leser,

am 1. Juli dieses Jahres habe ich Ihnen eines unserer wichtigsten taktischen Prognosemodelle für den Goldpreis vorgestellt, den Krisensicher Investieren Gold-Preisbänder-Indikator. Bei einem Kurs von gut 1.900 $ pro Unze hatte er kurz zuvor ein Kaufsignal gegeben. Inzwischen notiert Gold 40 $ höher. Darüber hinaus hat unser Indikator jetzt ein weiteres Signal gegeben.

Häufig steigt der Goldpreis sehr bald steil an, nachdem der Indikator grünes Licht gegeben hat. Manchmal verharrt er aber etwas länger in der Kaufzone. Hin und wieder testet er diese Zone trotz höherer Kurse sogar ein zweites Mal, bevor der angekündigte Aufwärtstrend Fahrt aufnimmt. Genau das ist dieses Mal der Fall. Obwohl der Goldpreis schon etwas gestiegen ist, haben Sie jetzt also noch einmal die Möglichkeit, eine Kaufgelegenheit mit einem außergewöhnlich guten Chance-Risiko-Verhältnis wahrzunehmen.

Exzellentes Chance-Risiko-Verhältnis

Der folgende Chart zeigt ihnen zur Illustration der Funktionsweise unseres Gold-Preisbänder-Indikators dessen Verlauf in den Jahren 2009 bis 2012. Die blauen Ellipsen kennzeichnen die von ihm gegebenen Kaufsignale.

Deren Qualität zum Erkennen exzellenter Kaufzeitpunkte ist offensichtlich. Diese zeichnen sich durch ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis aus, das heißt die Kursrückgänge im Anschluss an jedes dieser Signale waren überaus gering. Das ermöglicht Ihnen, mit sehr engen Stop-Loss-Marken zu arbeiten, um Ihr Risiko gering zu halten.

Goldpreis pro Unze in $ mit Gold-Preisbänder-Indikator, 2008 bis 2012

Wie Sie auf diesem historischen Chart sehen, ist es in Haussephasen ein Kaufsignal, wenn der Goldpreis an die in Blau eingezeichnete und stark steigende Signallinie des Indikators zurückkommt. Genau das ist auch im Moment wieder der Fall.

Quelle: StockCharts.com; krisensicherinvestieren.com

Frühphase eines starken Aufwärtstrends

Wo wir uns jetzt in der Analogie zu diesem Chart befinden, zeigt Ihnen der blaue Pfeil. Zu diesem Ergebnis kommen wir natürlich nicht nur aufgrund dieses Indikators, sondern anhand einer Fülle von Kennzahlen und Modellen, die wir verwenden. In ihrer Gesamtheit lassen diese nur einen Schluss zu: Der Goldpreis befindet sich in der Frühphase eines langen und starken Aufwärtstrends.

Das kurz- bis mittelfristige Kursziel des Preisbänder-Modells befindet sich bei gut 2.200 $ pro Unze. Unsere langfristig orientierten Kennzahlen prognostizieren jedoch erheblich höhere Kurse.

Uferlose Staatsverschuldung und unseriöse Geldpolitik

Die Welt ist hochverschuldet. Deshalb braucht der Staat möglichst niedrige Zinsen und höhere Inflationsraten, um einen Staatsbankrott zu verhindern. Die Zentralbanken können und werden ihm diesen Wunsch erfüllen. Sobald die sich klar abzeichnende Rezession in den USA offensichtlich ist, die Arbeitslosigkeit zunimmt und Unternehmens- und Bankenpleiten für Schlagzeilen sorgen, werden sich die Zentralbanken erneut zum Eingreifen gezwungen sehen. Und das bedeutet: Geld drucken. Deshalb brauchen Sie Gold.

Ausgewählte Goldminenaktien profitieren von einem Anstieg des Goldpreises überproportional. Der oben erwähnte kurzfristige Anstieg auf über 2.200 $ pro Unze wird ausreichen, um die Kurse guter Minenaktien 50% und mehr nach oben zu katapultieren.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Ihr

Claus Vogt, Chefredakteur Krisensicher Investieren

