United Therapeutics: 3D-Hoffnung für Lungenkranke!

FDA-Zulassung für Tyvaso DPI. Zusammenarbeit mit 3D-Systems für Druck von menschlichen Lungengerüsten. United Therapeutics (UTHR) könnte jetzt durchstarten!

Symbol: UTHR ISIN: US91307C1027

Rückblick: Die Aktie steigerte ihren Kurwert innerhalb der letzten sechs Monate in einem volatilen Verlauf um etwas über 12 Prozent. Auffällig sind dabei das Gap Down im Februar und die Kursexplosion im Mai. Die Rückkehr zum 20-Tagesdurchschnitt veranlasst uns, nach Long Setups Ausschau zu halten.

Chart vom 20.06.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 190.01 USD





Meine Expertenmeinung zu UTHR

Meinung: Das Unternehmen sorgte neulich für Schlagzeilen als es in Kooperation mit 3D Systems ein gedrucktes Lungengerüst präsentierte, das im Tierversuch bereits den Gasaustausch ermöglicht, einen lebenswichtigen Prozess, bei dem Sauerstoff aus der Lunge in den Blutkreislauf und Kohlendioxid aus dem Blut in die Lunge gelangt. Für die o. g. Kursexplosion dürfte allerdings die FDA-Zulassung des Inhalationspulvers Tyvaso DPI gesorgt haben, das innovative Behandlungsmöglichkeiten bei lebensbedrohlichen Lungenkrankheiten eröffnen soll.

Mögliches Setup

Setup: Für unser Long Setup setzen wir auf einen Bounce Richtung Norden, der am Allzeithoch vorbeischießen könnte. Hierzu beachten wir die Intraday-Chartformationen und auch das Handelsvolumen im Vergleich zu den Vortagen. Wir sichern den Trade mit einem Stopp Loss unter der Kerze vom 14. Juni ab. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 3. August, wobei sie die Kurse weitaus weniger beeinflussen dürften als neue Erfolgsmeldungen aus der Forschung und von den Zulassungsbehörden. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in UTHR.

Veröffentlichungsdatum: 21.06.2022

