United Internet - Prognose beflügelt

Der Internetanbieter United Internet sowie die Konzerntochter 1&1 blicken optimistisch in das Jahr 2024 und legen die Latte bei der Prognose höher als gedacht. Trotz eines Kursniveaus wie zuletzt im Sommer 2013 zeigt die Aktie seit Oktober letzten Jahres klare Trendwendetendenzen im noch bestehenden Abwärtstrend.

So günstig war das Papier von United Internet zuletzt im Sommer 2013 zu haben, bevor die Aktie in eine steile Rallye überging und bis auf rund 60,00 Euro bis Januar 2018 zulegte. Anschließend allerdings wechselte der Trend, in der Summe musste United Internet bis Juli dieses Jahres auf 12,38 Euro korrigieren, ehe der Wert auf einen tragfähigen Boden aus 2012 stieß und schließlich wieder zur Oberseite abdrehte. Ein erster Impuls reichte hierbei auf rund 23,00 Euro, wodurch zeitgleich der 200-Wochen-Durchschnitt in dieser Woche überwunden werden konnte. Viel entscheidender ist jedoch die Kursentwicklung seit August letzten Jahres, die sich in einer glasklaren inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 21,70 Euro präsentiert. Dies könnte aus technischer Sicht in 2024 zu einem Ende des laufenden Abwärtstrends führen und sogleich eine mittelfristige Trendwende einläuten.

Aussichtsreicher Rallyekandidat

Gelingt es United Internet durch weitere Kapitalzuflüsse an Wert zu gewinnen und zu Beginn des nächsten Jahres Schlusskurse um 25,00 Euro zu etablieren, könnte der seit nunmehr Anfang 2018 bestehende Abwärtstrend ein endgültiges Ende finden und eine mittelfristige Trendwende besiegeln. In der Summe wären darüber Kursgewinne an 29,70 sowie darüber 37,28 Euro denkbar und würden sich für ein längerfristiges Lang-Engagement anbieten. Vielleicht gelingt es sogar die Zwischenhochs aus 2020 bei 43,88 Euro anzusteuern, ehe wieder eine längere Konsolidierung nötig wird. Zweifelsfrei haben sich die Kursmuster zuletzt zugunsten der Bullen entwickelt. Solange United Internet allerdings im laufenden Abwärtstrend feststeckt, bleibt das Handelsgeschehen tendenziell als neutral zu bewerten. Notierungen unterhalb von 18,00 Euro würden allerdings ernste Achtungszeichen hervorrufen, in diesem Fall könnten Abschläge auf 17,20 Euro auf Anleger zu kommen.

Widerstände: 22,88; 24,50; 25,00; 26,24; 28,20; 29,18 Euro

Unterstützungen: 21,59; 20,37; 18,63; 18,00; 17,21; 15,66 Euro

Turbo-Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

