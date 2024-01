United Internet: Aussichten nach erfolgreichem Jahr 2023

AKTIE IM FOKUS: United Internet

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031 / Kürzel: UTDI

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier ist Mitte Dezember aus seiner Box ausgebrochen und konnte sich im Zuge dessen deutlich über die 22 EUR schieben. Um das 52 Wochen Hoch zu erreichen, fehlen der Aktie noch gut 13 Prozent.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 22,10 EUR

Marktkapitalisierung 3,84 Mrd. EUR

Umsatz 2022 5,92 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 53,42 %

KGV 2023* 11,05 %

4 Wochen Performance + 18,45 %

Bewertung stark unterbewertet

Div. Rendite 2023* 1,82 %

* Prognose

Die ersten neun Monate 2023 war für die Gesellschaft sehr erfolgreich. Insgesamt verwaltet der Konzern 28,2 Mio. Kundenverträge, die sich sowohl auf den Bereich des "Consumer Access als auch auf den Bereich des "Business Access" verteilen. Der Umsatz in den ersten neun Monaten stieg von 4,384 Mio. EUR im Vergleichszeitraum auf 4.589 Mio. EUR, was ein Anstieg von 4,7 Prozent widerspiegelt. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten stieg das EBITDA stieg allerdings nur moderat um 1 Prozent auf 995,9 Mio. EUR.

Der Konzern hat im Dezember mitgeteilt, dass er davon ausgeht, dass der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024 auf 6,5 Mrd. EUR steigen wird. Zuvor war von 6,2 Mrd. EUR ausgegangen. Das EBITDA soll sich auf 1,42 Mrd. EUR verbessern, 2023 geht man von einem EBITDA von 1,23 Mrd. EUR aus. Die Investitionen 2024 sollen weiter auf einem hohen Niveau bleiben. Investiert wird in das Glasfasernetz als auch in das Mobilfunknetz.

Die Aktie ist bis Mitte des letzten Monats aus der Seitwärtsbox ausgebrochen, in der sie das Wertpapier mehrere Wochen aufgehalten hat. Es ging mit einem GAP up deutlich über die 20 EUR Marke. Über dieser Marke konnte sich das Wertpapier dann nachfolgend auch festsetzen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Anteilsschein im November immer im Dunstkreis der 20-Tage-Linie (aktuell bei 22,32 EUR) / 50-Tage-Linie (aktuell bei 20,91 EUR) entlanggelaufen ist, und dann den Ausbruch geschafft hat. Die Aktie hat in den letzten Handelstagen aber etwas an Substanz verloren. Es ging im Zuge dessen per Tagesschluss unter die 20-Tage-Linie. Durch diese Bewegung hat sich das Chartbild etwas eingetrübt.

Wesentlich wird sein, ob es das Wertpapier es schafft, wieder über die 20-Tage-Linie zurückzulaufen und sich im Nachgang dessen auch über dieser Linie festsetzen kann. Sollte dies gelingen, so wäre es in unseren Augen weiterhin wichtig, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs geht. Sollte diese Marke erreicht werden und es zu keinem Doppeltop kommen, so wären weitere Erholungen denkbar und möglich, die übergeordnet bis an die 31,78 EUR bzw. der 35,80 EUR gehen könnten.

Gelingt diese Bewegung aber nicht und etabliert sich die Aktie unter der 20-Tage-Linie, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 50-Tage-Linie gehen könnten. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelswochen eine gute und wichtige Unterstützung gewesen ist. Sollte diese per Tagesschluss aufgegeben werden, so würde ich das Tageschart nachhaltig eintrüben. Weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 17,24 EUR) gehen könnten.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Perspektiven auf der Oberseite hat die Aktie dann wieder, wenn sie sich über der 20-Tage-Linie per Tagesschluss festgesetzt hat. Solange dies nicht abgebildet ist, könnte es weiter abwärts in Richtung der 50-Tage-Linie gehen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart hat das Wertpapier sowohl die SMA20 (aktuell bei 22,69 EUR) als auch die SMA50 (aktuell bei 22,58 EUR) aufgegeben. Die Abgaben waren in den letzten Tagen zwar moderat, haben sich aber sukzessive eingestellt. Aktuell hat sich das Wertpapier unter der SMA50 eingependelt.

Damit hat sich das Chartbild eingetrübt. Solange das Wertpapier unter der SMA50 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 20,70 EUR) zu laufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie in den vergangenen Handelswochen immer ein guter Support gewesen ist. Sollte diese Linie also angelaufen werden, so wäre es wichtig, dass sich die Notierungen spätestens im Dunstkreis dieser Linie erholen. Gelingen diese Erholungen aber nicht, bzw. wird die SMA200 mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch durchaus weiter abwärts in den Bereich der 18,61 EUR gehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA50 bzw. an die SMA20 gehen. Aufhellen würde sich das 4h Chartbild aber erst dann, wenn sich die Aktie verbindlich über diesen beiden Linien festgesetzt hat. Gelingt es dem Wertpapier im Nachgang das Jahreshoch zu nehmen und sich darüber festzusetzen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 28,50/30,00 EUR bzw. der Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Das Wertpapier muss sich über der SMA50 / SMA20 etablieren. Erst dann können die Ziele auf der Oberseite erreichen werden. Mit einem Unterschreiten der SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die SMA200 angelaufen werden könnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Widerstände

22,32

22,41

22,58

22,69

22,74

22,78

22,69

23,60

31,78

35,87

Unterstützungen

20,91

20,70

17,24

14,46

12,31

12,05

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.