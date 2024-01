United Airlines: Positiver Trend

Entgegen der Analystenmeinungen sieht sich die US-Fluggesellschaft United Airlines im Aufwind und erwartet für die kommenden Quartale bessere Ergebnisse. Der optimistische Ausblick befeuert die Aktie vorbörslich und verleiht der seit Jahren laufenden Bodenbildungsphase Auftrieb.

United Airlines (UA) ist für 2024 optimistischer geworden als die Mehrheit der Analysten. Auch wenn UA die größte Flotte an den kürzlich stillgelegten Boeing 737 MAX 9 besitzt und aufgrund der behördlich angeordneten vorübergehenden Stilllegung im ersten Quartal einen höheren Verlust erwartet, präsentiert sich der Konzern dennoch optimistisch. Insgesamt betreibt United 79 Maschinen dieses Typs. Wegen der behördlichen Anordnung musste die Gesellschaft zuletzt hunderte Flüge streichen.

Ein Blick auf die Kursentwicklung seit dem Corona-Crash zeigt das Papier in einer sehr zähen Aufwärtsbewegung, die sich zuletzt wieder durch höhere Tiefs definiert, aber zeitgleich kaum vom Fleck kommt. An die alte Kursstärke von knapp 100,00 US-Dollar aus 2019 ist demnach noch ein langer Weg zu gehen, weshalb bei einem Investmentinteresse ein zeitlich unbeschränkter Schein zum Einsatz kommen sollte. Um nicht an Hebel bei anziehenden Notierungen zu verlieren, fällt die Wahl schnell auf ein Faktor Zertifikat.

Vorstand optimistisch für 2024

Größter Widersacher der United-Aktie ist kurzfristig der EMA 200 auf Wochenbasis. Erst über dem Niveau von 45,00 US-Dollar dürfte wieder etwas mehr Bewegung in das Wertpapier zurückkehren und Kursgewinne an 54,52 US-Dollar ermöglichen. Für einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Bodenbildungsphase bedarf es dagegen Notierungen von deutlich über 60,00 US-Dollar, wodurch im Anschluss Aufwärtspotenzial an 77,03 US-Dollar ausgerufen werden könnte. Fällt das Papier jedoch sukzessive unter 33,68 US-Dollar zurück, müssten noch einmal die Verlaufstiefs aus 2022 bei 30,54 US-Dollar als Unterstützung aushelfen. Die Chancen auf eines der beiden Szenarien stehen nach aktueller Auswertung nahezu gleich.

United Airlines Holdings Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf United Airlines Inc. Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME1N3F

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

4,580 – 4,650 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

11,020 Euro

Basiswert:

United Airlines Holdings Inc.

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

38,45 US-Dollar

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

14,64 Euro

Faktor:

5,0

Kurschance:

+ 210 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



