Uniper, Microsoft und Amazon – unser Marktausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der DAX hat zum Tagesstart gleich an die Hochs vom Vortag angeknüpft und kann sich momentan auf die 13.900 zubewegen. Damit ist der Abstand zum Vormonatstief sogar auf 1.500 Punkte angewachsen. Wir erwarten jedoch noch den ZEW Index. Darüber sprechen wir mit Daniel Saurenz ausführlich – hier geht’s zum Video - und haben auch den Ölpreis im Blick, der bei nachgebender Wirtschaft hier entsprechend leidet. Ist dies schon ein Warnsignal?



In Kombination mit dem Fear and Greed Index und der DAX-Volatilität hat Daniel Saurenz einige skeptische Ableitungen parat. Eng mit Öl verbandelt ist der Gaspreis. Gestern wurde die Umlage seitens der Regierung veröffentlicht. Dies half in einer ersten Reaktion den Anbietern wie der Uniper. Auf diese Aktie schauen wir zuerst und leiten dann zu zwei US-Werten über.