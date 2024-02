Uniper-Aktie: Und schon wieder!

Erneut hat die Aktie von Uniper am Donnerstag nachgegeben. Der Kurs der Aktie sackte um ca. -1,8 % nach unten. Damit sind die Kurse mittlerweile auf einem sehr niedrigen Niveau von 57,73 Euro angekommen – weit unterhalb von 60 Euro und vor allem weit unter 80 Euro. 80 Euro haben eine Bedeutung, weil die Notierungen beim Kapitalschnitt vor ca. 6 Wochen so umgestellt worden waren, dass die Aktie tatsächlich einen Wert von 80 Euro hätte haben können. Ohne wirtschaftliche Veränderungen hat der Kurs seither mehr als -25 % verloren. Damit ist klar: Analysten scheinen Recht zu behalten.

Die Vorausschau von Analysten

Denn Analysten gehen aktuell noch davon aus, der Wert wäre überbewertet. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei ca. 47 Euro. Damit hat die Aktie ein weiteres Rückschlagpotenzial in Höhe von annähernd 20 %. Ein Grund: Der Staat könnte versuchen, noch in diesem Jahr seine Anteile zu reduzieren! Uniper wird zudem einen Nettogewinn erwirtschaften, der im laufenden Jahr um den Faktor 3,5 niedriger liegt als noch im Vorjahr, so die Schätzung.

