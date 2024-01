Uniper-Aktie: Kracher!

Uniper hat massiv verloren. Die Notierungen fielen am Mittwoch um mehr als -5,8 %. Das bedeutet, die Aktie ist wieder in einem fast schon dramatischen Abwärtstrend gelandet. Die Notierungen haben nun nur noch ca. 10 % Vorsprung vor der Marke von 50 Euro und ca. 12 % Vorsprung vor dem Zielkurs von Analysten. Die Aktie hat in den vergangenen Tagen deutlich verloren. Dabei stehen nun zentrale Fragen überhaupt erst aus!

Uniper: Die großen Fragen!

In Deutschland geht es um die Frage, ob und wie die Kohlekraftwerke weiter betrieben werden. zudem wird es nun im Sommer auch um ein Verfahren gegen Gazprom und Ansprüche für oder gegen Uniper gehen. Dennoch: Die Börsen sind inzwischen klar der Meinung, wie die Analysten, der Kurs könnte nur rutschen. Der Trend ist charttechnisch und auch technisch – anhand des GD100 und des GD200 – sichtbar.

