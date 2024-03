Uniper-Aktie: Immerhin - das war ein gutes Signal!

Uniper hat am Donnerstag einen kleinen Aufschlag geschafft. Der Energie-Händler konnte gleich 1,3 % aufsatteln. Das positivere Signal dabei: Die Aktie schob sich fast bis auf 55 Euro nach oben. Das bedeutet im charttechnischen und im technischen Sinne, dass der Titel sich in einem Seitwärtstrend befindet. Dies ist eine Überraschung für Analysten: Die gehen derzeit davon aus, der Titel müsste tief stürzen.

Die Konsens-Schätzungen bei und von Marketscreener sehen ein Kursziel bei ca. 47 Euro vor. Das ist weit entfernt von der Realität.

Gaspreise helfen Uniper

Uniper wird aktuellen Schätzungen nach im laufenden Jahr tatsächlich einen geringeren Gewinn erwirtschaften als im Vorjahr. Mehr als 1 Mrd. Euro werden dennoch erwartet. Das bedeutet ein KGV in Höhe von in etwa 20. Dies ist nicht günstig, keinesfalls aber die wirtschaftliche Ausgangsbasis für einen Sturz um weitere acht Euro. In diesem Sinne waren die Kursgewinne vom Donnerstag nun vor dem letzten Handelstag der Woche eine willkommene Bestätigung für den Titel.

