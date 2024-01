Uniper-Aktie: Erstaunliche Wende!

Für Uniper sieht es an den Aktienmärkten nach einer fast schon erstaunlichen Wende aus. Am Mittwoch konnte der Titel immerhin um gut 2 % zulegen, jedenfalls in den ersten Stunden des Handelstages. Noch ist damit keine neue Richtungsentscheidung eingeleitet. Dennoch: Der Titel ist damit auf dem Weg dazu, die vergleichsweise schwache Performance der vergangenen Wochen zu bekämpfen. Die Kursziele für das Unternehmen sind demgegenüber frappierend. Hier gilt es, genau hinzusehen!

Uniper: Genau hinsehen!

Uniper hat in den vergangenen Tagen keine neuen Nachrichten an den Markt gebracht. Das Unternehmen musste dabei vielmehr dem Umstand gerecht werden, dass die Aktie seit Anfang Dezember teils weit über -20 % verloren hatte. Dabei hat der Markt auf den Kapitalschnitt reagiert. Der hatte zur Zusammenführung von Aktien geführt – für 20 alte Aktien gab es eine neuen Aktie. Die Zusammenführung hätte Kurse von ca. 80 Euro ergeben müssen, da die alten Notierungen zuvor mit ca. 4 Euro taxiert worden waren.

Der Markt allerdings hat sich nicht mit dem Kapitalschnitt anfreunden wollen und schickte den Kurs auf fast 50 Euro nach unten. Seither erholte sich der Titel wieder um über 20 %, allerdings ausgehend von einem niedrigeren Niveau. Damit sind die Kurse auf dem Weg, sich wieder ein etwas besseres Bild im Chart zu verschaffen. Der Abwärtstrend ist formal noch nicht beendet.

Wirtschaftlich betrachtet hat sich noch nicht viel geändert. Das Unternehmen wird den gegenwärtigen Schätzungen nach aktuell vor allem darunter leiden, dass der Nettogewinn zusammenbricht. Es sieht so aus, als sollte der Gewinn auf 1,28 Mrd. Euro schrumpfen. Zuvor waren es noch – 2023 – den Schätzungen nach 4,38 Mrd. Euro. Wenn sich der Nettogewinn also um den Faktor 3,5 reduziert, wird die Aktie mutmaßlich verlieren – dies begründet die Schätzung der Analysten. Trotz der gestiegenen Kurse ist derzeit ein Zielkurs von -21 % angegeben!

