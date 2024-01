Uniper: Achtung!

Uniper konnte am Freitag noch einmal einen Gewinn von gut 11 % für sich verbuchen! Ist damit alles in Ordnung? Wohl eher nicht. Denn der Titel ist nun auf dem Weg dazu, so die Meinung von Analysten, sich nach einer Erholung insgesamt aber auf den Rückwärtsgang zu fokussieren. Die Aussichten: Die Aktie soll laut Marketscreener und der Zusammenfassung der Stimmen von Analysten einen Abschlag von gut -15 % hinnehmen müssen.

Uniper: Zu viel

Demnach würde der Titel aktuell zu viel kosten. Warum? Die Erwartungen für das kommende Jahr sind begrenzt. Die Umsätze sollen in etwa identisch bleiben. Nur der Nettogewinn schrumpft – und dies um ca. das 3,5 fache. Damit begründet sich die wohl skeptischere Haltung gegenüber dem wichtigen Energie-Unternehmen sicherlich. Unter dem Strich steht die Aktie indes im laufenden Jahr noch über der Nulllinie.

