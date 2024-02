Unibail-Rodamco-Westfield: mehr Mieteinahmen, weniger Leerstand!

Interessante Kurslücke nach den Ergebnissen für 2023!

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) – ISIN FR0013326246

Nach 3 Jahren Pause gibt’s wieder Dividende bei!Rückblick

Die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie verzeichnete im vergangenen Halbjahr einen Kursgewinn von rund 46 Prozent. Der Chart zeigt anhand der Kurslücke vom 8. auf 9. Februar, dass die Ganzjahresergebnisse für 2023 von den Marktteilnehmern sehr positiv aufgenommen wurden. Nach dem anschließende Pivot-Hoch setzte das Wertpapier zum 20er-EMA zurück, testete den 20er-EMA mit einer Umkehrkerze, lag aber am Tageschluss über der grünen Linie.

Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie: Chart vom 23.02.2024, Kürzel: URW, Kurs: 68.74 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern es oberhalb der Kerze vom Freitag weitergeht, haben die Bullen das Kommando. Auf dem Weg zum zuvor genannten Pivot-Hoch liegen keine Widerstände im Weg.

Mögliches bärisches Szenario

Bei einem Gap Close mit Schlusskursen unter der gelben Linie wäre das bullische Momentum erst einmal dahin und wir müssten unseren Long Trade erst einmal abblasen.

Meinung

Unibail-Rodamco-Westfield ist ein Immobilienvermieter, der sich auf Shopping Malls spezialisiert hat. In Deutschland gehören u.a. das Centro in Oberhausen und die Pasing Arcaden in München dazu. Zuletzt meldete das Unternehmen aus der französischen Hauptstadt eine starke operative Leistung mit gestiegenen Mieteinnahmen und weniger Leerstand. Nach drei Jahren Pause soll für 2023 eine Dividende in Höhe von 2.50 EUR je Aktie ausgezahlt werden. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3.74 Prozent.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 9.53 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 29.37 Mio. EUR

Meine Meinung zu Unibail-Rodamco-Westfield ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in URW.

Quellennachweis: https://www.urw.com/en/press/press-news/2024/urw-2023-full-year-results

Veröffentlichungsdatum: 26.02.2024

