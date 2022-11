Und schon wieder eine Übernahme im MEGA-Sektor! Diese Firma gibt richtig Gas!

M+A Aktivitäten nehmen zu!

Während die Welt nachhaltige Weichen in Sachen Energieerzeugung, Energieverbrauch und Energiespeicherung stellt, erlebt die Atomkraft ihre Renaissance! Und mit ihr die URAN-AKTIEN!

das Weltwirtschaftsschwergewicht Frankreich, was nach den USA der größte Atomstromproduzent der Welt ist, drückt beim Bau neuer Atommeiler aufs Gaspedal! Und das wundert nicht wirklich, wenn selbst die EU Atomenergie als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit einstuft!

Auch Polen schwenkt verstärkt von Kohle auf Atomkraft. Und selbst Japan verlängert die Laufzeiten bestehender Atomkraftwerke und baut sogar neue.

Je intensiver und globaler die Atomkraft ihren zweiten Frühling erlebt, desto stärker wird der Nachfragehebel nach Uran als Primärenergieträger in AKWs in Bewegung gesetzt – und zwar steil nach oben. Doch, was genau sorgt für die zweite Blüte der Reaktoren, wie wird sich das mittel- und langfristig auf den Run nach Uran auswirken und wie können Investoren davon profitieren?

Ausbau erneuerbarer Energien stockt - Uran dagegen rockt!

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die Zuwendung hin zu nachhaltigeren Energieformen ist beschlossene Sache, doch hinkt der Ausbau der Wind-, Solar- und Wasserkraftkapazitäten diesem Anspruch noch stark hinterher. Umso wichtiger wird dadurch die Atomkraft als Brücken-Energieform und umso klarer wird, dass ihre Wichtigkeit beim Übergang zu grüner Energie in den nächsten Jahren zunehmen wird.

Während 2020 etwas mehr als 10 % des globalen Stroms aus Kernenergie erzeugt wurde (entspricht etwa einem Drittel des weltweiten kohlenstoffarmen Stroms), wird dieser Anteil Prognosen zufolge bis 2035 um sagenhafte 17 % steigen. Davon getrieben wird sich auch die Nachfrage nach Uran massiv erhöhen.

NOCH niedriger Uranpreis schafft Raum für rasanten Anstieg und bietet Investoren die perfekte Einstiegschance!

Wichtige Weltwirtschaften nehmen aktuell viel Geld in die Hand, um die Atomkraft in ihren Ländern weiter auszubauen und zu revitalisieren. Das und die Wichtigkeit, die Atomkraft als Übergangs-Energieform aktuell hat, wird weiterhin zu einer stark wachsenden Nachfrage führen, die nicht vom jetzigen Angebot gedeckt werden kann. Das daraus entstehende Defizit ist der Treiber, der die Uran-Preisspirale krasser nach oben schnellen lassen wird. Denn erst ein höherer Preis schafft die richtigen Anreize für eine noch schneller und steiler steigende Produktion.

ACHTUNG: Eine der lukrativsten URAN-AKTIEN im Markt!

Genau deshalb müssen Investoren jetzt einsteigen, um die massive Dynamik der Uran-Preisentwicklung rechtzeitig mitzunehmen und von der steilen Aufwärtsbewegung von Uranaktien wie Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) in vollem Umfang zu profitieren!

Als ein TOP-Investment präsentiert sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)!

Ein Unternehmen, das immer wieder mit hervorragenden Nachrichten von sich reden macht und konsequent mehr abliefert als versprochen wird! Bereits in unserem letzten Artikel von Consolidated Uranium haben wir den folgenden Chart analysiert. Und bisher scheinen wir mit unserer Einschätzung „goldrichtig“ zu liegen, dass die Konsolidierung in ihr Ende läuft und die Aktie schon sehr bald massiv explodieren dürfte!

Und der aktuelle Newsflow spricht ebenfalls für baldige Kurssteigerungen, wie sie im folgenden Lesen können!





Consolidated Uranium setzt mit neuerster Australien-Akquisition stark die strategischen Weichen!

Aller guten Dinge sind acht. Denn genau so viele Projekte in ‚Down Under‘ nennt Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) mittlerweile sein Eigen. Der jüngste Zuwachs im Hochpotenzial-Portfolio des dynamischen Uranmarkt-Players hört auf den vielversprechenden Namen ‚Yarranna‘. Für die Akquisition dieses fortgeschrittenen Uran-Explorationsprojekts im ‚Eucla-Becken‘ im Südwesten von South Australia, übernimmt Consolidated alle ausstehenden 2.059.732 Stammaktien des australischen Explorationsunternehmen New Standard Resources Pty Ltd., dem vorherigen Besitzer von ‚Yarranna‘, und legt hierfür 1,94 CAD pro Aktie bzw. insgesamt rund 4,0 Mio. CAD auf die „virtuelle Theke“.

New Standard Resources kann sich seinerseits über eine 2 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr an ‚Yarranna‘ freuen, von der Consolidated wiederum 1 % gegen Zahlung von 1 Mio. CAD zurückkaufen kann.

Grandioses Potenzial und erstklassige Perspektiven!

Neben diesem perspektivischen Profit eröffnet die Akquisition von ‚Yarranna‘ noch viele weitere ‚1A‘-Aussichten für Consolidated. Und diese Perspektiven auf prosperierende Erträge lassen sich in nüchternen und gleichzeitig begeisternden Zahlen ausdrücken. Da wären zunächst die vier Uranvorkommen ‚Yarranna‘ 1 bis 4, die dort bis Ende der 1980er Jahre entdeckt wurden. Noch konkreter lässt sich das großartige Potenzial dieses südaustralischen Projekts beziffern, wenn man auf die Ergebnisse historischer Bohrungen aus dem ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre schaut.

Da nämlich wurden beim Durschneiden einer hochgradigen, oberflächennahen Mineralisierung unter anderem herausragende 0,355 % U3O8 über 1 m in 66 m Tiefe zutage gefördert, ebenso wie 0,086 % U3O8 über 4 m in 67 m Tiefe.

Neben diesen phänomenalen Resultaten kann Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) außerdem auf wertvolle detaillierte Erkenntnisse über ‚Yarranna‘ zurückgreifen, die unter anderem aus luftgestützten Vermessungen sowie aus verschiedenartigen Bohrungen aus den Jahren 2007 und 2009 stammen.

Kurzum: ‚Yarrannas‘ hochgradiger Charakter schlägt mit gleich mehreren, historischen wie noch nicht explorierten Erfolgsfaktoren zubuche und setzt in Sachen strategischer Portfolioerweiterung ein weiteres Ausrufezeichen hinter den Wachstumskurs von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0).





Fazit: Südlicher Schritt in die richtige Richtung!

Für Consolidated Uraniums (WKN: A3CVY0) CEO Philip Williams stellt die Expansion nach Südaustralien nur die logische und konsequente Fortführung der Erfolgsgeschichte seines Unternehmens in ‚Down Under‘ dar, wo erst das australische Portfolio mit dem Kauf von ‚West Newcastle Range‘, ‚Teddy Mountain‘ und ‚Ardmore East‘ um drei zusätzliche Uran-, Vanadium- und Seltene-Erden-Projekte gezielt erweitert wurde. Die Akquisition von ‚Yarranna‘ stellt damit den nächsten konsequenten Schritt der Konsolidierungsstrategie in südaustralische Richtung dar, eine Region mit beträchtlichen Uranressourcen und einem der besten Bergbaurechten der Welt.

Dass ‚Yarranna‘ als erstes Uran-Projekt in diesem Teil von Australien großes Potenzial für die detaillierte Evaluierung einer ‚In-Situ‘-Gewinnung in sich trägt, dafür sprechen allein schon die starken Gehalte, die bei den bisherigen Bohrungen zutage gefördert wurden. Damit mausert sich Consolidated Uranium immer weiter zu einem ‚low cost‘-Uranproduzenten mit noch ungeahntem Potenzial!

Obendrein erwarten wir bei den noch niedrigen Uranpreisen mehr Übernahmen von Consolidated Uraniums (WKN: A3CVY0), was wiederum die Chance auf einen ähnlichen ‚spin out‘ wie Larador Uranium erhöht, bei dem Bestandsaktionäre wieder Gratisaktien bekommen und sich so ein breiter gestreuten ‚Uranbasket‘ zum Nulltarif zusammengestellt bekommen?

Schlagen Sie also jetzt schnell zu, solange der Uranpreis und unser Uan-Favorit noch günstig sind! Mit jeder Meldung im Sektor kann dieser „kleine“ Markt eigentlich stündlich regelrecht explodieren! Und mit Ihm die Uran-Aktien! Setzen Sie auf Qualität!





