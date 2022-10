„Ein Umbruch von unvergleichbarem Ausmaß“ – Was die Cannabis-Initiative der US-Regierung bedeutet

Rahul Bhushan, Mitgründer von Rize ETF (© Ivan Weiss)

Es war eine Ankündigung, die die Welt überraschte und bereits ein historischer Schritt genannt wurde: Am vergangenen Donnerstag erteilte US-Präsident Biden allen in Bundesgefängnissen inhaftierten, wegen Cannabisbesitz verurteilten Menschen eine Begnadigung – und verkündete zusätzlich eine grundsätzliche Reformierung der gesetzlichen Behandlung von Marihuana. Rahul Bhushan, Mitgründer des ETF-Emittenten Rize ETF, konstatiert darin eine der umfassendsten Maßnahmen zur Cannabis-Legalisierung, die jemals von einem amerikanischen Präsidenten ausging.



München/London, 10. Oktober 2022 – Die Auswirkungen der am 6. Oktober von Joe Biden ausgesprochenen Begnadigung von US-Bürgern, die aufgrund Vergehen im Zusammenhang mit Cannabis verurteilt wurden, sind weitreichend: Allein 6.500 Menschen wurden zwischen 1992 und 2021 von Bundesgerichten für den Besitz von Cannabis zu Gefängnisstrafen verurteilt, tausende mehr dürften es in der Hauptstadt Washington, DC sein.[1] Zwischen 2010 und 2018 gab es in den Vereinigten Staaten über sechs Millionen Verhaftungen für das gleiche Vergehen, im Jahr 2018 gab es im gesamten Land mehr Verhaftungen wegen Cannabis als für alle Gewaltdelikte zusammen.[2] Und nicht nur das: Tausenden, die wegen Cannabisbesitz verurteilt wurden, werden auch nach ihrer Entlassung Arbeitsplätze, Wohnraum und der Bildungszugang verwehrt.

Wege zur Legalisierung

Die Begnadigung durch Präsident Biden soll diese Zustände beseitigen. Biden kündigte zudem an, seinen US-Gesundheitsminister Xavier Becerra angewiesen zu haben, den Prozess einer „Neuzulassung von Marihuana nach dem Bundesgesetz“ in die Wege zu leiten. Gegenwärtig fällt Cannabis in die gleiche Kategorie wie Heroin und wird schwerer eingestuft als das Opioid Fentanyl.

Aus diesen Gründen stellt die von der Biden-Regierung angestoßene Reform einen Umbruch dar, der für die Cannabisbranche von unvergleichbarem Ausmaß ist. Obwohl Cannabis damit nicht unmittelbar legalisiert wird, könnte der Prozess beschleunigt werden, der zu einer baldigen Neueinstufung oder gänzlichen Streichung von aus dem Bundesregister für Betäubungsmittel (Controlled Substances Act) führen könnte – eine faktische Dekriminalisierung von Cannabis wäre die Folge.

Für die vollständige Legalisierung von Cannabis nach Bundesrecht gibt es im Allgemeinen zwei Wege. Entweder kann der Kongress ein Gesetz verabschieden und der Präsident kann es unterzeichnen oder die Regierung selbst kann Cannabis auf administrativem Wege von der Liste streichen. Wie es den Anschein hat, könnte der zweite Fall eintreten.

Wir erwarten, dass die Investoren ihre Aufmerksamkeit wieder auf diesen Bereich richten werden, wenn das Thema Medizinisches Cannabis in den USA wieder in den Vordergrund rückt.

Warnung vor dem Kapitalrisiko

