Um ⌀ 38,5% ist der Ölpreis nach diesem Signal in den vergangenen 16 Jahren gestiegen

Ich habe bei animusX letzte Woche über eine besondere Situation am Ölmarkt und unsere aktuelle Umfrageanalyse zur Ölpreisentwicklung berichtet. Diese Erkenntnis teile ich jetzt auch hier.

Nur selten gibt es so starke Signale aus unserer animusX-Umfrageanalyse, wie vor 10 Tagen: Unsere Umfrageteilnehmer sind extrem bullisch. Das deutet - wider Erwarten - auf eine starke Ölpreisperformance (Preisanstieg) in den kommenden Monaten hin.



In einem 10-Minuten-Video zeige ich, dass die Zukunftserwartung für die Ölpreisentwicklung ein Extremniveau erreicht hat, das in den vergangenen 16 Jahren erst 17 Mal auftrat.



In der Vergangenheit stieg der Ölpreis im Anschluss an einen so extremen Wert in den sechs Folgemonaten um durchschnittlich 38,5% an. Das muss dieses Mal nicht wieder so kommen, aber es handelt sich schon um ein starkes Signal, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.



Die Details dazu erläutere ich in diesem kurzen Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Wwe-04Z7ZW4





Falls Sie unsere animusX Investorenumfrage noch nicht kennen: