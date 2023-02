Um 14:30 Uhr werden die Karten neu gemischt

Anleger haben heute genau einen Tagesordnungspunkt: die US-Inflationszahlen aus den USA, die um 14:30 Uhr veröffentlicht werden. Von ihrem Hoch im Juli 2022 bei über neun Prozent soll die Teuerungsrate im Januar den siebten Monat in Folge rückläufig gewesen sein, so die Erwartungen. Im Dezember lag sie bei 6,5 Prozent. Werden die Erwartungen enttäuscht, droht ein herber Rückschlag an den Börsen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Kein Wunder also, dass Anleger mit neuen Engagements im Aktienmarkt erst einmal warten, bis sich der mögliche Sturm wieder gelegt hat. Ein paar Punkte höher einzusteigen ist ihnen lieber, als dem möglichen Platzen einer Blase voller Hoffnung schutzlos ausgeliefert zu sein. Eine weiter fallende Tendenz in der Inflation wäre mit Sicherheit eine Beruhigungspille für den Markt, denn sie würde auch die US-Notenbank in ihrem Handeln bestätigen, die auf ihrer letzten Sitzung den Fuß etwas von der geldpolitischen Bremse nahm. Im Vorfeld der Zahlen ist deshalb auch in Frankfurt mit einem äußerst ruhigen Handel zu rechnen, der DAX dürfte um die Marke von 15.400 Punkten pendeln.

Die Aktie von Delivery Hero startet mit einem Minus in den heutigen Handel. Grund dafür ist die Herausgabe einer Wandelschuldverschreibung. Durch diese können neue Aktien auf den Markt kommen, welche die bisherige Inhaberstruktur verwässern. Die Wandelanleihe wird mit 3,25 Prozent verzinst. Nutzen will das Unternehmen das Geld, um alte, noch ausstehende Anleihen zu bedienen. Schulden machen, um andere zu tilgen, statt damit zu wachsen – ein Vorhaben, das keinem Investor gefällt. Mit immer höheren Verbindlichkeiten und damit steigenden Finanzierungskosten dürfte es für das Unternehmen auch schwer werden, zeitnah in die Gewinnzone zu kommen.