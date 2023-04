Überzeichnet: First Phosphate finanziert nächste Entwicklungsschritte

Die kanadische First Phosphate (WKN A3DQCH / CSE PHOS) ist wohl die erste, börsennotierte Firma im ansonsten von Düngemittelrohstoffen dominierten Phosphatsektor, die sich ausschließlich auf die Gewinnung und Veredelung von Phosphat als Grundstoff für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen von CEO John Passalacqua hat in der kurzen Zeit seit dem Börsengang im Februar bereits viel erreicht und sich nun für die nächsten Schritte finanziert.



Exploration auf Lac l'Origine; Quelle: First Phosphate



Wie nämlich jetzt mitgeteilt wurde, hat First Phosphate eine Anfang des Monats angekündigte Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und das Interesse daran war so groß, dass statt der ursprünglich geplanten 2 Mio. CAD nun rund 2,339 Mio. CAD zusammen kamen.



Das Unternehmen gab dafür 1.205.217 „Hard Dollar“-Einheiten zu 0,70 CAD pro Aktie heraus, die brutto 843.651,90 CAD einbrachten. Hinzu kamen 1.869.375 „Flow Through“-Einheiten – das dadurch aufgenommene Kapital darf ausschließlich für die Exploration verwendet werden und die Zeichner erhalten steuerliche Vorteile – zu 0,80 CAD je Einheit, die First Phosphate weitere 1.495.500 CAD in die Kasse spülten. Management, Board of Directors sowie der Chefgeologe des Unternehmens zeichneten insgesamt 458.114 HD-Einheiten sowie 169.625 FT-Einheiten und steuerten damit 456.380 Dollar bei – ein unserer Ansicht nach klarer Vertrauensbeweis.



Der Bruttoerlös aus der Flow Through-Finanzierung soll dabei vor allem für Bohrungen auf den Phosphatprojekten von First Phosphate in Québec – Bégin-Lamarch und Lac à l’Origininal – verwendet werden, während das frische Geld aus den HD-Einheiten laut der Gesellschaft für „allgemeine Unternehmenszwecke“ vorgesehen ist. Es gilt für alle Einheiten dabei die gesetzliche Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.



First Phosphate hat zuletzt vom Bégin-Lamarche-Projekt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean hochgradige Bohrergebnisse geliefert und weitere Resultate sollten in naher Zukunft folgen. Zum bereits weiter fortgeschrittenen Lac à l'Orignal-Projekt, das ebenfalls in der Region Saguenay-Lac-St-Jean liegt, konnte man kürzlich zudem positive Ergebnisse metallurgischer Untersuchungen melden.





