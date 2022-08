Überraschungscoup: Alpha Copper strebt Übernahme von CAVU Energy Metals an!

Der kanadische Kupferexplorer Alpha Copper (WKN A3DB6E / CSE ALCU) will sein Projektportfolio um zwei vielversprechende Liegenschaften erweitern. Dazu plant man die Übernahme von CAVU Energy Metals (CSE CAVU) gegen eigene Aktien!





Bohrung auf einem Projekt von CAVU; Foto: CAVU Energy Minerals



Alpha will sich – bislang hat man eine nicht verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet – mit der Akquisition Zugriff auf das Star Projekt verschaffen, eine Liegenschaft im berühmten Golden Triangle von British Columbia mit zahlreichen Kupfer- und Goldporphyrzielen. Unter anderem wurden auf Star 106,98 Meter mit 0,77% Kupfer in einem Bohrloch entdeckt, das bis in eine Tiefe von 700 Metern vererzt und für eine Erweiterung offen ist! Bislang, so das Unternehmen weiter, wurden mehr als 13.000 Meter an modernen Bohrungen auf dem Projektgebiet durchgeführt, das bis 2026 für fortgeschrittene Explorationsarbeiten genehmigt ist und bereits 200 Bohrstandorte aufweist. Star befindet sich im traditionellen Gebiet der Tahltan und Taku River Tlingit First Nations.



Im Portfolio von CAVU befindet sich zudem das 74 Quadratkilometer große Hopper-Projekt im Yukon, das über zahlreiche, porphyrische Kupfer-, Molybdänziele verfolgt – und laut der Mitteilung von Alpha zudem über signifikante periphere Kupfer-Gold-Silber-Skarn-Mineralisierung. In dieser Skarn-Mineralisierung wies der bisher beste Bohrabschnitt 22,28 Meter mit 1,405% Kupfer nach, während eine Testbohrung auf dem Porphyrziel 116 Meter mit 0,209% Kupfer ab der Oberfläche erbrachte! Dieses Projekt liegt im Gebiet der Champagne Aishihik First Nations.



Nach Ansicht von Darryl Jones, CEO von Alpha Copper, wäre die Übernahme der Projekte Star und Hopper sowohl für die Aktionäre von CAVU als auch von Alpha „äußerst wertsteigernd“. Alpha Copper werde angesichts des derzeit hohen Interesses an Kupfer-Assets – sowohl aus traditionellen Industriezweigen als auch angesichts der steigenden Nachfrage nach Batteriemetallen – alle vier Projekte aggressiv vorantreiben. Dr. Jacob Verbaas, CEO of CAVU, glaubt wiederum, dass Alphas regionaler Fokus, die Finanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens und dessen Explorationskapazitäten zusammen mit CAVUs starkem Projektportfolio an ausgereiften Explorationsprojekten und technischem Know-how eine Win-Win-Situation für beide Gesellschaften schaffen.



Die Transaktion



Alpha Copper schlägt vor, 0,7 Alpha-Aktien für jede Aktie von CAVU auszugeben. Dieses Umtauschverhältnis bewertet CAVU mit ca. 0,33 CAD pro Aktie, was einer Prämie von ca. 60,67% für die CAVU-Aktionäre entspricht, ausgehend vom 20-Tage-VWAP (volumengewichteten Durchschnittskurs) der beiden Unternehmen zum Handelsschluss am 17. August 2022. Nach Abschluss der Transaktion werden die CAVU-Aktionäre etwa 30 % der ausstehenden Alpha-Aktien halten.



Darüber hinaus wird erwartet, dass CAVU einen Kandidaten für das Board of Directors von Alpha ernennen wird und dass der CEO von CAVU, Dr. Jaap Verbaas, und der VP Exploration, Dr. Luke Bickerton, operative Aufgaben bei Alpha übernehmen werden. Bis zum 30. September wollen die neuen Partner eine endgültige Vereinbarung ausgearbeitet haben.



Fazit: Eine mögliche Übernahme von CAVU scheint uns auf den ersten Blick sehr viel Sinn zu ergeben. Denn zusätzlich zu den bereits vielversprechenden Projekten Indata und Okeover würde die Gesellschaft bei Abschluss der Transaktion zwei fortgeschrittene Kupfer-, Gold- und Molybdän-Assets erhalten, von denen auch wir glauben, dass sie Alpha Copper ein gutes Stück voranbringen würden. Wir bleiben dran!



