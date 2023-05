Übernahme steht: Newmont kauft Newcrest

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

61 Mio. Feinunzen Gold, 50 Mrd. Pfund Kupfer und viel technologische Expertise: Newmont hat den Kauf von Newcrest (fast) über die Ziellinie gebracht. Aus dem Zusammenschluss der einst verbundenen Unternehmen entsteht ein neuer Branchenprimus.

Nun ist der Deal fix: Newmont Mining (WKN: 853823, ISIN: US6516391066) aus den USA kann den australischen Konkurrenten Newcrest Mining übernehmen. Newcrest (WKN: 873365, ISIN: AU000000NCM7) akzeptiert das Übernahmeangebot im Umfang von rund 19 Milliarden USD.

Der implizite Wert pro Newcrest Aktien beträgt damit 29,27 AUD. Das Unternehmen wird damit mit insgesamt 28,8 Milliarden AUD bewertet, was zum aktuellen Wechselkurs rund 19,2 Mrd. USD entspricht. Newcrest Aktionäre erhalten für jede ihre Aktien 0,4 Newmont Aktien und halten künftig 31 % des neuen Unternehmens.

Außerdem zahlt Newcrest eine Sonderdividende in Höhe von bis zu 1,1 USD pro Aktie aus. Die genaue Höhe dieser Sonderdividende hängt vom Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, der weiteren Geschäftsentwicklung und Wechselkursveränderungen ab.

Newcrest Aktionäre erhalten 40 % Prämie

Newmont erhält somit einen Aufschlag in Höhe von 39,1 % auf den 30-tägigen Durchschnittskurs vom 3. Februar 2023, als das Übernahmeangebot erstmals (damals noch mit einem geringeren Betrag) abgegeben wurde.

Die Newcrest Aktionäre müssen Übernahme noch zustimmen. Dies wird für September oder Oktober erwartet. Die Zustimmung der Aktionäre von Newmont wird für das vierte Quartal erwartet. Die Transaktion soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Newmont – schon vor der Übernahme der größte Goldproduzent der Welt – sichert sich damit die Pole Position der Branche. Das neu entstehende Unternehmen baut Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika, Australien, Südafrika und Papua-Neuguinea ab. Durch die Übernahme werden Synergieeffekte in Höhe von 500 Millionen USD pro Jahr erwartet. Außerdem soll die Kupferproduktion deutlich steigen.

Gold und Kupfer für Jahrzehnte

Tom Palmer, Präsident und CEO von Newmont, sieht in der Übernahme "ein außergewöhnliches Wertversprechen für Aktionäre". Mit der Transaktion entstehe ein branchenführendes Portfolio, das für Jahrzehnte den Gold- und Kupferabbau in den besten Bergbaugegenden der Welt ermögliche. Das Kupferportfolio werde um fast 50 Milliarden Pfund an Reserven und Ressourcen erweitert.

Der Vorsitzende von Newcrest, Peter Tomsett, betonte, die Aktionäre von Newcrest erhielten durch die (preisliche) Anerkennung der "herausragenden Wachstumspipeline" einen erheblichen Mehrwert. Das neue Unternehmen werde nicht nur neue Maßstäbe in der Goldproduktion setzen, sondern auch von einer marktführenden Position in Bezug auf Sicherheit und Nachhaltigkeit profitieren.

Mit dem Deal werden zwei Unternehmen vereinigt, die eins zusammengehörten. Newcrest existiert seit 1966, als Newmont Mining Limited eine australische Tochtergesellschaft, die Newmont Holdings Limited, gründete, die später ihren Namen in Newmont Australia Limited änderte. Diese Gesellschaft wiederum erwarb im Jahr 1990 Australmin Holdings Ltd, fusionierte anschließend mit BHP Gold Limited und änderte ihren Namen in Newcrest Mining Limited.

Es gibt jedoch enge Verbindungen insbesondere im Bereich der Führungsebene. So ist der CEO des Unternehmens, Tom Palmer, laut Bloomberg zugleich der Neffe des ehemaligen Newcrest-Geschäftsführers Tony Palmer.

Newcrest ist stark bei Reserven, Technologie und Kosten

Newcrest bringt eine Gesamtreserve von 61,5 Millionen Feinunzen Gold in das neue Unternehmen ein. Damit wird die Position an der Spitze für Jahrzehnte zementiert. Neue Goldfunde von erheblicher Größe werden seltener – in Zukunft wird der Zugriff auf wirtschaftlich verwertbare Vorkommen strategisch immer wichtiger.

Doch es geht nicht nur um Mengen, sondern auch um Technologie und Kosten. Newcrest verfügt über moderne Abbautechnologien vom Höhlenabbau bis zur chemischen Trennung. Für die Minen Cadia und Lihir werden für 2023 jeweils mehr als 500.000 Feinunzen erwartet – zu Kosten von deutlich weniger als 1000 USD pro Unze.

Gemessen an den Aktienkursen des heutigen Tages (die Newcrest Aktie notiert minimal unter dem rechnerischen Übernahmewert) vereinen die beiden Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 48 Milliarden EUR auf sich. Zum Vergleich: Barrick Gold (WKN: 870450, ISIN: CA0679011084) kommt auf gut 31 Milliarden EUR und lag bereits vor der Übernahme knapp hinter Newmont.

