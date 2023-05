Übernahme Angebot! Das Übernahmekarussell im Lithiumsektor dreht sich weiter! Kaufempfehlung bleibt bestehen!

Nicht jedes Angebot ist ein gutes Angebot! Tecpetrol kann das Unternehmen und die Anleger nicht überzeugen! Da muss deutlich mehr kommen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schon mehrfach haben wir auf die verstärkten M&A-Aktivitäten im Rohstoffsektor hingewiesen! Dieses Mal sollte es Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) treffen, aber das unverbindliche Angebot seitens Tecpetrol wurde vom Unternehmen verständlicherweise „abgeschmettert“!

Das Alpha Lithium ein Übernahmekandidat ist, kommt für uns nicht überraschend. Denn schon im vergangenen Jahr auf der Rohstoffmesse in München ließ der CEO Brad Nichol durchblicken, dass man auf Offerten für eine Projekt- oder Komplettübernahme gefasst sei. Aber auch im vergangenen November machte er keinen Hehl daraus, dass man sich nicht zu billig hergeben würde, weil schlichtweg das Potenzial gigantisch sei! Die danach noch stattgefundenen Übernahmen in direkter Nachbarschaft sprachen bisher und sprechen auch jetzt noch definitiv für weitere Übernahmen, im Hochpreissegment, im argentinischen Lithiumdreieck!

Das Angebot: Absurd! So wird das nix!

Tecpetrol, eine Tochtergesellschaft des argentinischen Konglomerats Techint Group hat ein unverbindliches Angebot vorgelegt, alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) zum Barpreis von 1,24 CAD pro Aktie zu erwerben. Dieses mickerige Angebot wäre gerade mal eine Prämie von 25 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs und 13 % auf den vorherigen Schlusskurs!

Anders gesagt, bewertet dieses Übernahmeangebot Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) gerade einmal mit lächerlichen 178 Mio. CAD. Wenn man dann noch weiß, dass sich in der Unternehmenskasse derzeit noch rund 35 Mio. CAD befinden kann man wirklich nur kopfschüttelnd lachen! Spätestens jetzt wundert es nicht, dass dieses „Billigangebot“ vom Vorstand mit der Begründung als „opportunistisch und nicht im Interesse der Firma und seiner Aktionäre“ abgeschmettert wurde!

Quelle: https://www.tradingview.com/symbols/NEO-ALLI/

Wie wir zudem sehen, notieren die Alpha (WKN: A3CUW1)-Aktien zum gestrigen Handelsschluss sogar schon bei 1,31 CAD, und damit mehr als 5,5 % über dem Übernahme-Preisangebot!

Ein deutlich höherer Preis ist gerechtfertigt! Das beweisen nicht nur die Projektdaten, sondern bereits vorherige Transaktionen!

Umgerechnet auf eine Tonne LCE entspricht das Übernahmeangebot von Tecpetrol einem Wert von 54,- USD/Tonne, bzw. 5.404,- USD pro Hekta (ha) im Ressourcenbereich. Bei früheren Transaktionen wurde Neo Lithium zum Beispiel mit rund 90,- USD/Tonne LCE oder etwa 19.639 USD/ha bewertet. Millennial Lithium kam auf einen Wert von etwa 72,- USD/Tonne LCE bzw. 14.109,- USD/ha.

Die Analysten von Echelon Capital Markets sehen den fairen Alpha-Wert bei mindestens 91 USD/Tonne LCE bzw. 8.990 USD/ha oder eben 297 Mio. USD (rund 402 Mio. CAD, aktueller Börsenwert ca. 294 Mio. CAD), basierend auf dem vollständig verwässerten/finanzierten ‚DCF‘ mit einem Abzinsungssatz von 12 % und einem Multiplikator von 0,3x.

Was ist ‚Tolillar‘ wirklich wert!

Der Lithiumsektor hat sich mit der neuartigen ‚DLE‘-Technologie weiterentwickelt, die den Produktionsprozess im Vergleich zu herkömmlichen Verdunstungstechniken deutlich beschleunigen kann. Und diese Technologie nutzte sowohl die bereits übernommene NEO Lithium, wie auch jetzt Alpha Lithium auf seinem ‚Tolillar-Projekt, für das übrigens gerade auf dieser Technologie basierend eine ‚PEA‘ (Vormachbarkeitsstudie) erstellt wird.

Sogar Techpetrol betreibt schon eine eigene ‚DLE‘-Pilotanlage in Salta! Aber auch andere Unternehmen bedienen sich zunehmend dieser Technologie, wobei jeder Prozess in der Regel für bestimmte Solechemien geeignet ist.

Selbst wenn, nur mal angenommen, durch den signifikant beschleunigenden ‚DLE‘-Lithiumrückgewinnungsprozess die Qualität gegenüber Vergleichsunternehmen etwas sinken würde, wäre unserer Meinung nach dennoch für das ‚Tolillar‘-Projekt von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) ein implizierter Wert von mindestens 300 Mio. USD anzusetzen, der sogar noch sehr konservativgerechnet ist!

Fazit: Lithium-Preis dreht wieder nach oben! Gibt es jetzt einen Bieterwettstreit?

Wie wir wissen, befinden sich einige große Lithiumproduzenten in der Region, die wahrscheinlich auch schon ein Auge auf Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) geworfen haben. Diese sollten jetzt, nach der ersten öffentlichen Offerte unter Zugzwang geraten! Hinzu kommt, dass der wieder anziehende Lithiumpreis eine Übernahme definitiv nicht günstiger machen wird.

Obwohl die Preise für chinesisches Lithiumcarbonat in Batteriequalität im Vergleich zum Höchststand im November 2022 von 79.650 USD/Tonne LCE (umgerechnet in USD) gesunken sind, haben sie sich von einem Tief von 22.000 USD/Tonne im April 2023 auf derzeit wieder rund 34.000 USD/Tonne erholt.

https://tradingeconomics.com

S&P Global Market Intelligence erwarten für das laufende Jahr zwar noch einen LCE- Überschuss, der sich aber spätestens ab dem kommenden Jahr in anhaltende Angebotsengpässe wandeln wird. Deshalb halten wir den derzeit noch relativ günstigen Lithiumpreis nicht für ein Hindernis für eine wertgerechte Veräußerung von ‚Tolillar‘ oder von Alpha Lithium (WKN: A3CUW1), da an der Börse die Zukunft gehandelt wird und der Lithiumpreis definitiv weiter steigen sollte!

https://www.youtube.com/watch?v=0ktYIh6NiRA

Echelon hält an seiner spekulativen Kaufempfehlung mit Kursziel 1,95 CAD fest!

Quelle: Echelon Capital Markets

Unserer Meinung nach ist dieses Kursziel noch sehr konservativ gerechnet, wenngleich das schon mal einen faireren Wert darstellt als das „Billigangebot“ von Tecpetrol.

Echelon seine Bewertung basiert auf einer voll finanzierten, und verwässerten ‚Tolillar DCF‘, die mit 12% abgezinst wird, da die ‚PEA‘ und der Nachweis der kommerziellen Skalierbarkeit des eigenen ‚DLE‘-Prozesses noch ausstehen. Das ‚Hombre Muerto‘-Projekt wird mit nominal 75 Mio. USD basierend auf Vergleichsgrundstückstransaktionen bewertet. Ausgehend von einem langfristigen Preis von 22.500,- USD/Tonne LCE ergibt sich ein Gesamtnettovermögenswert von 2,6 Mrd. USD oder 6,23 USD auf voll verwässerter Aktienbasis.

Wendet man darauf einen Ziel-Multiplikator von 0,3x, der aufgrund der aktuellen Entwicklungsphase des ‚Tolillar‘-Projekts von Echelon als angemessen erscheint, errechnet sich das unserer Meinung nach konservative Kursziel von 1,95 CAD!

Alpha Lithium (WKN: A3CUW1) tritt gerade in die spannendste Phase seiner Unternehmensgeschichte ein, mit noch offenem Ausgang. In Anbetracht der hervorragenden Projektlage, inmitten hochkarätiger Lithiumproduzenten, rechnen wir mit deutlich besseren Angeboten. Alles unter etwa 100 % Kursgewinn für die Aktionäre wäre für uns eine Enttäuschung.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments

Ihr JS Research-Team

Bildquellen, sofern nicht anders angegeben, Alpha Lithium, Quelle Titelbild: stock.adobe.com

Der Artikel wurde am 24. Mai 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Alpha Lithium, Swiss Resource Capital AG, eigener Research und eigene Berechnungen

