Überleben im Börsen-Sturm

Immer neue Gewitter verwüsten die Börsen in Europa und Amerika. Doch in der Investment-Welt gibt auch einige sehr sonnige Ecken, findet das ETF Magazin und nennt fünf ETFs, die jetzt attraktive Gewinne versprechen würden.



21. Juni 2022. MÜNCHEN (ETF Magazin). Ukraine-Krieg, Sorgen um China, Inflation, Zinserhöhungen: Immer neue Schocknachrichten knüppeln in diesem Jahr die Aktienkurse nach unten. Besonders unangenehm: Anleihen bieten diesmal keinen Ausgleich. Selbst Bundesanleihen gingen gewaltig in die Knie. Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. „Der US-Aktienmarkt flirtet mit der Baisse“, warnt David Bianco, Chefanleger der Fondsgesellschaft DWS in New York. „Es könnte noch schlimmer kommen“, warnt auch Börsenveteran Roger Altman, Gründer und Chef der US-Investmentbanken-Beratung Evercore.

Der Auslöser des Börsenorkans ist schnell gefunden: „Die Inflation bleibt noch viele Monate unser Begleiter und wird zum Risiko für Wirtschaft und Anleger“, erklärt Tillmann Galler, Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. Angesichts der rapide steigenden Verbraucherpreise können nämlich diesmal die Notenbanken den Börsen nicht mit Zinssenkungen und Geldspritzen aus der Patsche helfen. Stattdessen müssen sie den Märkten Liquidität entziehen, in der Hoffnung, so die Inflation zu stoppen. „Der Fed-Put ist kaputt“, resümiert der US-Börsenstratege Ed Yardeni.

Smarte Fonds

Trotzdem gibt es Wege, um den Börsensturm glimpflich zu überstehen, denn in einigen Ecken der Investmentwelt strahlt die Sonne. Mit fünf ETFs lassen sich diese Chancen nutzen. Einer dieser ETFs ist der Lyxor-Core-Commodity-CRB-Index-ETF. Er bildet den CRB-Rohstoff-Index ab, der sich aus den Preisen von 19 verschiedenen Rohstoff-Terminkontrakten zusammensetzt. 42 Prozent des Index entfallen auf Futures für Erdöl, Ölderivate oder Erdgas, weitere 40 Prozent auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, die restlichen knapp 20 Prozent stellen Industrie- und Edelmetalle. Zuletzt war das eine gewinnbringende Mischung: Allein seit Jahresanfang schoss der Kurs des ETF um mehr als 40 Prozent nach oben.

Im Grunde war die Entwicklung vorauszusehen. Mindestens seit den 70er-Jahren haben sich Rohstoffe in Phasen mit höherer Inflation regelmäßig erheblich besser entwickelt als Aktien und Anleihen, berichtet Natalie Shapiro, Portfolio-Managerin bei MFS Investment Management. Rohstoffe seien jedoch nicht nur ein guter Inflationsschutz, sondern würden auch als Diversifikationsinstrument gut funktionieren. „In der Vergangenheit waren Rohstoffe nur schwach mit Aktien und Anleihen korreliert“, erklärt Shapiro.

Die Chancen stehen deshalb gut, dass Anleger in den nächsten Monaten mögliche Verluste am Aktienmarkt mit Gewinnen aus Rohstoffinvestments kompensieren können. „In der gegenwärtigen Situation, in der der Bedarf an Inflationsabsicherungen höher ist, ist es denkbar, dass Investoren ihre Rohstoffallokationen über das übliche Maß hinaus erhöhen und damit die Rohstoffpreise weiter hochtreiben“, urteilen die Anlagestrategen der US-Großbank J.P. Morgan Chase. „Unter sonst gleichen Bedingungen würde diese höhere Gewichtung für die Rohstoffpreise einen weiteren Anstieg von 30 bis 40 Prozent bedeuten“, schätzen die Strategen.

Vom Preisauftrieb der Rohstoffe lässt sich jedoch nicht nur mit einem Rohstoff-ETF profitieren, sondern auch mit Aktien aus dem Rohstoffsektor. Das zeigt beispielsweise der S&P-500-Energie-Index, der seit Jahresbeginn um mehr als 40 Prozent anzog. Der iShares-S&P-500-Energy-Sector-ETF (IE00B42NKQ00) folgt diesem Index. Angesichts der wohl auch in naher Zukunft weiter hohen Energiepreise und der aktuell dicken Gewinnmargen bei Ölkonzernen und Raffinerien dürfte die überdurchschnittliche Entwicklung wohl anhalten.

Hohe Dividenden

Minengesellschaften haben ebenfalls großes Potenzial. Viele Industriemetalle sind heute sehr teuer und die Minen profitieren von robuster Nachfrage und knappem Angebot – das sich nur sehr langsam ausweiten lässt. Das zeigt sich bereits jetzt in steigenden Gewinnen der Minengesellschaften. Im VanEck-Global-Mining-ETF der US-Gesellschaft VanEck finden sich mehr als 160 Aktien aus dem Bergbausektor. Kurspotenzial ist vorhanden, denn diese Aktien sind im Schnitt nur etwa halb so hoch bewertet wie die Titel im MSCI-Welt-Aktien-Index, bieten dabei aber Top-Dividenden. Die Dividendenrendite des ETF liegt oberhalb von 8 Prozent.

In unruhigen Börsenzeiten sind solche hohen Dividenden ein Segen. „Dividenden verleihen einem Portfolio Stabilität“, erklärt Hans-Jörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors und Autor der „AllianzGI Dividendenstudie 2022“. Seinen Berechnungen zufolge liegt die „durchschnittliche Aktienvolatilität von Dividendenzahlern signifikant und systematisch unter der der Nicht-Zahler“. Auch im vergangenen Jahr hätten Dividenden zudem „substanziell“ zur Rendite von Aktien beigetragen. In diesem Jahr könnte der Renditeeffekt noch stärker ausfallen, auch aufgrund von Kursgewinnen, denn Dividendentitel sind heute so günstig bewertet wie zuletzt vor 20 Jahren.

Mit mehr als 60 ETFs können Anleger heute in Dividendenaktien investieren. Schlaue Dividenden-ETFs enthalten dabei nicht nur die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen, sondern berücksichtigten bei der Titelauswahl weitere Kriterien wie eine vertrauenswürdige Dividendenhistorie und eine vertretbare Ausschüttungsquote. Der Franklin-LibertyQ-Global-Dividend-ETF geht sogar noch weiter. In diesen ETF dürfen nur Dividendenaktien mit besonders hoher Bilanzqualität, also Papiere von Unternehmen mit soliden Bilanzen, geringer Verschuldung sowie hohen und stabilen Erträgen. Zusätzlich wird bei der Aktienauswahl auf eine günstige Bewertung sowie geringe Volatilität geachtet. Auch ein gutes Kurs-Momentum der Aktien spielt eine Rolle. Mit seiner Multi-Faktor-Strategie schnitt der ETF der US-Gesellschaft Franklin Templeton schon in den letzten Jahren sehr gut ab. Auch im aktuellen Umfeld dürfte sich der ETF gut schlagen, unter anderem, weil sich im Portfolio viele Unternehmen mit moderater Verschuldung finden, denen steigende Zinsen nicht allzu viel ausmachen dürften.

Chancen am Zinsmarkt

Sogar mit Anleihen dürften kühl kalkulierende Investoren in den nächsten Monaten wieder Rendite einfahren können – wenn sie zu den richtigen Papieren greifen. Denn nicht überall auf der Welt müssen die Notenbanken die Zinsen erhöhen. In China sind beispielsweise eher Zinssenkungen zu erwarten, weil die Zentralbank die schwächelnde Wirtschaft wieder flottmachen will. „In China ist Duration jetzt ein Chance, kein Risiko“, erklärt J.P.-Morgan-Stratege Galler. Investments in chinesische Staatsanleihen könnten nicht nur aufgrund ihrer attraktiven Rendite lohnen, sondern auch wegen der Aussicht auf Kursgewinne. Mit einem ETF für chinesische Staatsanleihen lassen sich solche Erträge bequem einfahren, beispielsweise mit dem Goldman-Sachs-Access-China-Government-Bond-ETF.

Ganz Mutige setzen jetzt auch wieder auf langlaufende US-Staatsanleihen. Nach ihrem starken Kursrückgang rentieren zehnjährige T-Bonds heute mit fast 3 Prozent und damit ähnlich hoch wie chinesische Staatsanleihen. Auch die anstehenden Zinserhöhungen der US-Zentralbank sollten damit weitestgehend eingepreist sein. Vor diesem Hintergrund könnten deshalb immer mehr Anleger wieder US-Staatsanleihen als sicheren Hafen für sich entdecken, vermuten die Analysten der Société Générale in einem aktuellen Strategiepapier. Dadurch würden letztendlich die Renditen der T-Bonds wieder sinken – und damit die Kurse der Anleihen wieder nach oben treiben. Europäische Anleger könnten womöglich noch zusätzliche Währungsgewinne einfahren, weil auch der Dollar im aktuellen unsicheren Umfeld weiter aufwerten dürfte. Mit einem preiswerten ETF wie dem iShares USD Treasury Bond 7–10 Year wären Anleger im Rennen.

21. Juni 2022, © ETF Magazin

Über den Autor

Uli Kühn ist Chefredakteur des ETF Magazins

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.