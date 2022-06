Übergewinnsteuer - ordnungspolitischer Unfug

Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst der Übergewinnsteuer. Laut Grünen, SPD und sogar Teilen der CDU sollen „Übergewinne“ stärker besteuert werden und „unberechtigte Krisengewinner“ härter an die Kandare genommen werden. Eine Definition von „Übergewinnen“ und „unberechtigten Krisengewinnern“ bleiben Befürworter dieser Steuer jedoch schuldig. Frank Schäffler dazu: „Eine nicht definierte Übergewinnsteuer öffnet der Willkür Tür und Tor und ist ordnungspolitischer Unfug. Zudem werden in Deutschland Unternehmensgewinne im internationalen Vergleich hoch mit 30 % besteuert. Statt ständig nach neuen Partikularsteuern zu schreien, sollten die breit entlastet werden, die unter der Krise besonders leiden.“