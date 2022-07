Überbietungswettbewerb und Blockadehaltung

Jens Teutrine, Sprecher für Bürgergeld in der FDP-Fraktion, wurde letzten Montag im Deutschlandfunk interviewt. Im Vordergrund stand die Frage danach, wie man die Energieversorgung sichern und Bürger entlasten könne, da steigende Energiepreise eine große Herausforderung darstellten. „Entlasten heißt, den Bürgern weniger wegzunehmen“, positioniert sich Teutrine. Die beschlossenen Entlastungspakete seien noch nicht alle in Kraft, weshalb man aufpassen müsse, sich nicht voreilig mit weiteren Vorschlägen zu überbieten.



Teutrine erklärt ebenfalls, die ständigen Aufrufe zum Energie sparen, folgten einer falschen Logik. „Die Logik, der Einzelne muss jetzt einfach nur verzichten und damit werden wir die Energiekrise bewältigen können, ist kleingeistig. Statt immer nur zu fragen, auf was wir verzichten können, müssen wir mehr darüber sprechen, wie wir überhaupt unseren Wohlstand weiter erwirtschaften können.“ Klar sei damit auch: Die Debatte um das Tempolimit ist eine Symboldebatte. Der beschleunigte Bau von LNG-Terminals sowie Laufzeitverlängerungen der AKWs seien viel wichtiger. „Hier müssen die Grünen ihre Blockadehaltung ablegen.“