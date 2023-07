Über Sauen, Dörfer …

Beim DAX hat sich das Bild in der abgelaufenen Berichtswoche wieder eingetrübt. Zwar ist das herausgebildete Doppeltop noch nicht vollendet worden, aber auch der Anlauf zu dessen Überwindung wurde vorzeitig abgeblasen. Danach ging es erneut nach unten. Man könnte hier also auch eine sich herausbildende Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen – mit ähnlich negativen Implikationen. Unterstrichen wird die zurückhaltende Sichtweise durch den Bruch der Aufwärtstrendlinie, die immerhin seit Oktober 2022 gültig war. In Bezug auf diese Linie erwies sich die letzte Aufwärtsbewegung zudem als Pull-Back, das mit einem geradezu lehrbuchmäßigen Abpraller endete. Dass der harte Widerstand aus November 2021 bzw. Januar 2022 auch in insgesamt drei Anläufen nicht bzw. nicht nachhaltig überwunden werden konnte, rundet das negative Bild ab. Für ein echtes Verkaufssignal fehlt jedoch noch der Durchbruch unter das Zwischentief des möglichen Doppeltops bzw. unter die Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Sollten diese Durchbrüche erfolgen, könnte sich das Kursgeschehen nach unten dynamisieren.