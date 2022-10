Über den Goldstandard wird wieder geredet

Ein Gesetzentwurf zur Wiederherstellung des Goldstandards wurde jetzt von einem amerikanischen Politiker vorgestellt

Das Ziel sei es laut dem Abgeordneten Alex Mooney der US-Wirtschaft und ihrer Währung mehr Stabilität zu verleihen. Den US-Dollar wieder an Gold zu binden, diese Idee taucht immer wieder mal auf. Es würde der Schaffung von Geld aus dem Nichts entgegenwirken sowie der wachsenden Inflationsgefahr und den massiven Staatsschulden Paroli bieten. Die Wirtschaft wäre dann von der Fed entkoppelt und sie würde wieder die Preise machen, so der Abgeordnete. Die Goldreserven der Regierung und goldbezogene Transaktionen der vergangenen 60 Jahre müssten dann publik gemacht werden.





Tatsächlich hat der US-Dollar seit dem Jahr 2000 zirka 30 Prozent seiner Kaufkraft eingebüßt. Die Politik der Währungsabwertung zu stoppen und Edelmetalle zu Geld zu machen, findet in den USA Unterstützung, etwa von der Sound Money Defense League. Währungsabwertung ist keine schöne Sache, denn sie bestraft Lohnempfänger und Sparer und das nicht nur in den USA. Dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, gefällt die Idee des Goldstandards nicht. So hat er sich bereits dagegen ausgesprochen. Übrigens ist es mehr als 50 Jahre her, dass Präsident Richard Nixon den US-Dollar vom Goldstandard getrennt hat. Tatsache ist jedenfalls, dass für dieses Jahr prognostiziert wird, dass das Vermögen der Menschen weltweit sich verringern wird. Es ist dann das erste Mal seit Jahren, genau gesagt seit 2008, dass das weltweite Geldvermögen zurückgeht. Erst im letzten Jahr stieg das Geldvermögen global noch um 10,4 Prozent. Doch die Folgen des Ukraine-Krieges und der hohen Inflation fordern jetzt ihren Preis. Besonders betroffen dürfte die Mittelschicht sein. Mit einem Investment in gut aufgestellte Goldunternehmen können sich Anleger langfristig absichern. Da käme Victoria Gold in Frage. Dessen Eagle Goldmine im Yukon produzierte seit Jahresanfang 2022 rund 106.000 Unzen Gold. Skeena Resources belebt die früher produzierende Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia wieder.





