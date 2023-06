US-Verteidigungsministerium fördert Ucores Seltene Erden-Technologie mit 4 Mio. USD!

Die sogenannten Seltenen Erden sind als Rohstoffe von entscheidender Bedeutung für zahlreiche kommerzielle Technologien. Unter anderem werden diese gar nicht so seltenen, aber schwer zu verarbeitenden Elemente für Permanentmagneten gebraucht, die zum Beispiel in Windrädern benötigt werden, um Energie zu produzieren. Damit sind Seltene Erden kritisch für die globale Energiewende. Sie kommen aber auch in zahlreichen Rüstungsanwendungen zum Einsatz. Beides offenbar Gründe für das US-Verteidigungsministerium der kanadischen Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) 4 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Damit soll ein Projekt durchgeführt werden, das darauf ausgerichtet ist, die Separationstechnologiefähigkeiten von Ucores RapidSX-Technologie für Seltene Erden zu demonstrieren!



Zumal es erklärtes Ziel der US-Regierung und speziell von US-Präsident Joe Biden ist, die Abhängigkeit der USA vom geopolitischen Rivalen China in diesem Bereich erheblich zu reduzieren. Denn die Volksrepublik verfügt nicht nur über mehr als 60% der weltweiten Gesamtproduktion an Seltenen Erden (USA, 15%), sondern es entfallen auf China außerdem 85% der Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden! Und die Vereinigten Staaten importieren etwa drei Viertel ihrer Seltenen Erden aus China, wie Zahlen der U.S. Geological Survey (USGS) ebenfalls zeigen. Offensichtlich glaubt man im US-Verteidigungsministerium nun, dass Ucores RapidSX-Technologie Teil der Lösung dieser Problematik sein könnte.



Umfassendes Projekt speziell für das US-Verteidigungsministerium



Wie Ucore in der brandaktuell veröffentlichen Pressemitteilung bekannt gibt, ist es Ziel des Projekts, dem US-Verteidigungsministerium darzulegen, dass man in der Lage ist, eine nachhaltige inländische (d. h. US-amerikanische und kanadische) Verarbeitungsanlage für die Umwandlung von schweren und leichten REE-Materialien zu verkaufsfähigen einzelne Seltenerdprodukte kommerziell zu betreiben. Darüber hinaus will Ucore zeigen, dass sein innovatives Separationsverfahren über die Fähigkeit verfügt, die Errichtung weiterer einheimische Seltene Erden-Verarbeitungsanlagen zu ermöglichen.



Die vom US-Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten 4 Mio. USD werden es Ucore jedenfalls erlauben, seine RapidSX-Demonstrationsanlage in Kingston, Ontario, über längere Zeiten fast durchgehend zu betreiben, wobei man dem Ministerium unter anderem demonstrieren soll, dass RapidSX effizienter arbeitet als konventionelle Lösungsmittelextraktionsverfahren. Darüber hinaus ist es Aufgabe des Projekts darzulegen, dass Ucores Separationstechnologie mit den gleichen Gerätschaften sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden-Elemente verarbeiten kann, die Anlage mit diesem Verfahren fortlaufend betrieben werden kann, um Tonnen von Material zu verarbeiten und dass eine Erhöhung der Technologiebereitschaft von Ucores RapidSX-Verfahren erreicht werden kann.



Weitere Fördermittel zu erwarten?



Parallel zu den Arbeiten in der Demonstrationsanlage in Kingston treibt Ucore die Entwicklung eines ersten, kommerziellen Produktionsstandorts – vom Unternehmen Strategic Metals Complex (SMC) genannt – voran. Das Unternehmen hatte sich Anfang April entschieden, den ersten SMC auf dem Gelände des England Airpark in Alexandria im US-Bundesstaat Louisiana zu errichten. Und zwar unter anderem auf Grund der umfassenden, möglichen Förderprogramme besonders durch Gemeinde und Bundesstaat.



Aber Ucore geht auch davon aus, dass bei einem erfolgreichen Abschluss des Projekts mit dem US-Verteidigungsministerium eine Anschlussförderung durch dieses möglich ist, die Ucores Fähigkeiten zur Separation Seltener Erden in Nordamerika, angeführt von den Aktivitäten in Louisiana, unterstützen würde.



Ucores CEO Pat Ryan betont die Bedeutung der Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium auch über das Projekt selbst hinaus: „Wir glauben, dass Ucore über eines der überzeugendsten Geschäftsmodelle für eine westliche Seltene-Erden-Lieferkette verfügt. Dieses US-DoD-Projekt wird es uns ermöglichen, die RapidSX™-Technologieplattform für die Trennung von Seltenen Erden zu demonstrieren und wird Qualifikationsversuche für Erstausrüster in Koordination mit unseren kommerziellen Entwicklungsaktivitäten im geplanten SMC in Louisiana umfassen.



Die Möglichkeit der Verarbeitung von Seltenen Erden, die sich Ucore durch diese Förderung bietet, ist von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen weiterhin nach gleichgesinnten vor- und nachgelagerten Partnern sucht und mit ihnen als Teil einer westlichen Lösung für die Lieferkette für Seltene Erden zusammenarbeitet.“



Fazit: Die Gewährung von 4 Millionen USD an Fördermitteln für ein kanadisches (!) Unternehmen durch das Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten ist unseres Wissens nach ungewöhnlich und demonstriert, wie wir glauben, die Bedeutung, die dem RapidSX-Verfahren von Ucore Rare Metals von behördlicher Seite zugemessen wird, noch einmal nachdrücklich! Zumal die Gewährung der Förderung auch bereits ein weitgehendes Zutrauen in die RapidSX-Separationstechnologie darstellt. Schließlich erstreckte sich der Entscheidungsprozess von November 2022 bis Anfang Juni 2023 und dürfte eingehende Prüfungen der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Informationen umfasst haben. Auf jeden Fall glauben auch wir, dass die Förderung durch das US-Verteidigungsministerium eine große Chance für Ucore bedeutet. Die Aussicht auf weitere Mittel im Anschluss an ein erfolgreiches Projekt ist ebenfalls sehr vielversprechend.



Ucore wird das Projekt in Phasen durchführen und dabei regelmäßig Bericht erstatten und Informationen liefern. Die Zahlungsmeilensteine sind in feste Tranchen unterteilt und an den erfolgreichen Abschluss der einzelnen Phasen gebunden. Wir sind gespannt, mehr von den weiteren Entwicklungen in der spannenden Beziehung zwischen Ucore und dem US-Verteidigungsministerium zu hören!



