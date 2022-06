US-Uranindustrie im Umbruch! Uranium Energy will UEX übernehmen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uranium Energy":

Uran ist derzeit in aller Munde, da immer mehr Bürger erkennen, dass der zukünftige Strombedarf die kommenden Jahre definitiv noch nicht ohne Atomstrom gedeckt werden kann.





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

aufgrund des Kriegs in der Ukraine wird sich spätestens mittel, wenn nicht sogar schon kurzfristig auch einiges in Bezug auf die Uran-Lieferketten verändern. Um dem vorzubeugen will sich die USA unabhängig vom Import von angereichertem Uran machen, weshalb Überlegungen laufen, alles im eigenen Land herzustellen. Um das zu realisieren wurde ein Antrag eingereicht, nachdem der Kongress eine 4,3 Mrd. USD Investition genehmigen soll.

Das Begrüßen natürlich die US-Uranunternehmen ausdrücklich, so auch die Uranium Energy Corp. (WKN: A0JDRR). Dieses Unternehmen gibt derzeit wieder Vollgas und arbeitet aggressiv daran, seine Vision das größte auf Amerika fokussierte Uranunternehmen der Welt zu werden, Realität werden zu lassen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung soll die Übernahme der UEX Corporation sein.

Quelle: UEX Corporation

Konkret sieht die Vereinbarung vor, dass die UEX-Aktionäre für jede ihrer Aktien 0,0831 Uranium Energy-Aktie erhalten. Dieses Verhältnis entspricht einem UEX Corporation-Aktienkurs von 0,43 CAD, einem 50 % Aufschlag auf den Schlusskurs vom 10. Juni 2022.

Quelle: UEX Corporation

Dementsprechend werden die bestehenden Aktionäre von Uranium Energy und UEX nach Abschluss der Transaktion etwa 86,3 % bzw. 13,7 % des kombinierten Unternehmens besitzen.

Ressourcenverdopplung zum Schnäppchenpreis!

Auch wenn man den 50 %-Kursaufschlag zunächst als hoch empfinden mag, muss man sich aber vor Augen führen, dass sich UEC seine Uranressourcen aus dem Stand verdoppeln. Da der Deal mit Aktien bezahlt wird, behält das schuldenfreie Unternehmen seinen komfortablen Barbestand in Höhe von rund 180 Mio. CAD, um seine Projekte weiterzuentwickeln, und verwässert seine Aktionäre nur geringfügig.

Quelle: UEX Corporation

Besonders aufgewertet wird das Uranium Energy-Projekt-Portfolio durch UEX seine 49,1 %ige Beteiligung am ‚Shea Creek‘-Projekt, das von Orano betrieben wird und eine der größten unerschlossenen Lagerstätten im ‚Athabasca Becken‘ darstellt. ‚Shea Creek‘ verfügt schon jetzt über 67,6 Mio. Pfund Uran in der ‚angezeigten‘- und 28,1 Mio. Pfund Uran in der ‚abgeleiteten‘-Ressourcen-Kategorie. Außerdem besitzt UEX 100 % am ebenfalls sehr vielversprechenden ‚Horseshoe Raven‘-Projekt, das nochmals 37,4 Mio. Pfund Uran in der ‚angezeigten‘-Kategorie mit in das Unternehmen einbringt.

Lage, Lage, Lage!

Das ‚Horseshoe Raven‘-Projekt liegt nur vier Kilometer von der ‚Rabbit Lake Mill‘ von Cameco entfernt, woraus sich hervorragende Synergieeffekte ergeben sollten. Zudem besteht das UEX-Portfolio noch aus 29 Uranprojekten, die alle die Schlüsselgebiete der produzierenden Ost- und Westseite des produktiven ‚Athabasca Beckens‘ abdecken. Von den 29 Projekten befinden sich fünf im fortgeschrittenen Ressourcenstadium und starken Joint-Venture-Partnerschaften mit etablierten Uranbergbauunternehmen.

Quelle: UEX Corporation

Diese günstige Konstellation ermöglicht es Uranium Energy sich operativ auf die USA zu konzentrieren und gleichzeitig von einer neuen Entwicklungspipeline mit erheblichem Explorationspotenzial in Kanada zu profitieren. Und von den kanadischen Projekten kann einiges erwartet werden.

Zum Beispiel erwarten die Analysten von H.C. Wainwright & Co allein auf Basis der rund 82,8 %igen Beteiligung von UEX am ‚Christie Lake‘-Projekt eine 20,4 Mio. Pfund ‚abgeleitete‘-Uranressource, die schon kurz- bis mittelfristig nachgewiesen werden sollte!

Quelle: UEX Corporation



Als nächstes plant die UEX Corporation aber erst einmal eine Aktionärsversammlung einzuberufen, um spätestens im August 2022 die Genehmigung für den Zusammenschluss zu erhalten, wofür mindestens 66,7 % der UEX-Aktionäre auf der Versammlung erforderlich sind, sowie die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der von den UEX-Aktionären abgegebenen Stimmen, mit Ausnahme der Stimmen bestimmter Management-Aktionäre.

Board of Directors wirbt für den Zusammenschluss!

Das Board of Directors von UEX hat seinerseits schon einstimmig seine positive Entscheidung (pro Deal) getroffen, und empfiehlt den Aktionären es ihnen gleichzutun. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Transaktion im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden kann.

https://www.youtube.com/watch?v=Wg4tVigWYt4&t=294s

Fazit: Analysten-Kursziel eröffnet 120 % Kurschance!

Die jüngsten globalen Ereignisse haben langfristige strukturelle Veränderungen in den Lieferketten von Energierohstoffen in Gang gesetzt, bei denen die Versorgungssicherheit und die Verringerung des geopolitischen Risikos und des Transportrisikos entscheidende strategische Unterscheidungsmerkmale sein werden. Auf der Nachfrageseite gibt es einen wachsenden Trend westlicher Energieversorger, sich die Lieferungen von Uranprojekten in politisch stabilen Jurisdiktionen zu sichern. Die USA planen deshalb ihr eigenes ‚Made in USA-Uran‘ herzustellen, wofür Unternehmen wie Uranium Energy (WKN: A0JDRR) als verlässliche Partner benötigt werden.

Die UEX-Übernahme dürfte alles in allem seinerseits für Uranium Energy erhebliche Wachstumschancen in Nord- und Südamerika bieten. Nach Abschluss dieser Übernahme verfügt Uranium Energy schon über das größte Uranportfolio, das ausschließlich auf Nord- und Südamerika ausgerichtet ist! Da UEX weiterhin in Kanada ansässig ist, kann sich Uranium Energy auf die Entwicklung seiner US-Vermögenswerte konzentrieren und dabei gleichzeitig aufgrund seiner Beteiligungen an den kanadischen Projekten durch deren Weiterentwicklung partizipieren. Das sind auch für die Analysten von H.C. Wainwright Gründe genug, um ihre Kaufempfehlung zu bekräftigen und das Kursziel der Aktie auf zunächst 7,20 CAD festzusetzen, was rund 120 % über dem aktuellen Kurs liegt!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



Bildquellen: Uranium Energy und UEX Corporation

