US-Staaten befreien Gold und Silber von der Umsatzsteuer

Bisher haben 43 US-Staaten die beiden Edelmetalle von der staatlichen Umsatzsteuer befreit. Denn Gold und Silber bewahren vor der Inflation

Nun hat aktuell der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, einen darauf gerichteten Gesetzesentwurf abgelehnt. Erst vor kurzem haben Alabama, Tennessee, Virginia, Mississippi und Ohio die Umsatzsteuer auf Gold und Silber abgeschafft. Den Bürgern soll die Möglichkeit gegeben werden Edelmetalle zu kaufen, um sich vor Inflation und finanziellen Turbulenzen zu schützen. Denn Gold und Silber schützen die Kaufkraft. Und diese hat in den USA aufgrund der enormen Staatsverschuldung und der hemmungslosen Ausgabe von Notendollar bereits Federn gelassen. Auch ist zu bedenken, dass die Umsatzsteuer normalerweise für Endverbrauchsgüter erhoben wird. Denn die Waren werden konsumiert, beispielsweise Schuhe oder Computer. Edelmetalle dagegen werden nicht gekauft, um sie zu verbrauchen, sondern um sie wieder zu verkaufen. Die Entscheidung in New Jersey hat also überrascht, auch weil alle Nachbarstaaten Gold und Silber nicht mehr besteuern. Für den Staat New Jersey ist das auch keine gute Entscheidung, denn so werden Edelmetallgeschäfte an Nachbarstaaten verloren. Des Weiteren werden schon in der Verfassung die beiden Edelmetalle als einzige Währungen erwähnt. Daher sollte eine Besteuerung unterbleiben. Schon allein, weil andere Anlagearten wie Aktien, Anleihen, ETFs, Währungen oder Immobilien keine Umsatzsteuer auslösen.

Nachdem immer mehr Marktbeobachter davon ausgehen, dass die US-Notenbank weiterhin bei Zinserhöhungen eine Pause einlegen wird und Zinssenkungen immer wahrscheinlicher werden, sollte sich der Goldpreis gut entwickeln. Zeit für physisches Gold und für Goldwerte wie etwa Victoria Gold oder Tudor Gold. Victoria Gold ist ein gut aufgestellter Produzent dank seiner Dublin Gulch-Liegenschaft im Yukon. Die dort befindliche Eagle Goldmine produzierte im Gesamtjahr 2023 knapp 167.000 Unzen Gold, damit 11 Prozent mehr als in 2022. In British Columbia gefällt Tudor Gold mit seinem Treaty Creek Goldprojekt im Goldenen Dreieck. Bohrungen ergeben erfreuliche steigende Gold-Kupfer-Silber-Gehalte.

