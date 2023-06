US-Schuldendeal nimmt erste Hürde

Mit einer dann doch überraschend klaren Mehrheit hat das US-Repräsentantenhaus dem ausgehandelten Deal zur befristeten Aussetzung der Schuldenobergrenze gestern Abend zugestimmt. Damit ist die erste von zwei großen Hürden geschafft, nun muss noch der Senat grünes Licht geben. Die Wahrscheinlichkeit einer Zahlungsunfähigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft am kommenden Montag ist damit aber zumindest noch etwas kleiner geworden.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Kurzfristig herrscht jetzt etwas Erleichterung an der Börse, allerdings kam das böse Erwachen im Jahr 2011 auch erst nach der Beilegung des Streits um die Haushalts- und Schuldenpolitik der USA. An der Wall Street fielen die Aktienkurse innerhalb der folgenden drei Wochen um gut 12 Prozent. Und wenn man bedenkt, wie viel einer solchen Einigung der Markt im Vorfeld schon eingepreist hat, könnte der Juni an der Börse zumindest mal einen schweren Start haben.

Der Deutsche Aktienindex rutschte gestern unter die wichtige Unterstützung bei 15.700 Punkten und verließ damit den seit Anfang April fast schon betonierten und nur durch einen kurzen Ausflug nach oben unterbrochenen Seitwärtskanal. Damit bröckelt das Fundament der Rally seit vergangenem Herbst zunehmend und die Widerstandsfähigkeit der deutschen Aktien gegenüber einer Korrektur an der Wall Street wird dementsprechend geringer.

Gegenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt in diesen Tagen auch vom Devisenmarkt. Zwar ist ein schwacher Euro gut für die exportorientierten Unternehmen, ein wieder einsetzender Abwärtstrend der Gemeinschaftswährung in Richtung Parität würde aber auch Kapitalströme zurück in den Dollar-Raum nach sich ziehen. Gerade weil der DAX in den vergangenen Monaten sehr viel besser gelaufen ist als die Indizes in New York, sind Gewinnmitnahmen für ausländische Investoren derzeit durchaus attraktiv.