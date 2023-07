US-Patent erteilt: EcoGrafs Batteriegraphittechnologie bis 2041 geschützt

Jetzt ist es wirklich offiziell: Die australische Batteriegraphitfirma EcoGraf (ASX EGR / WKN A2PW0M) hat vom US-Patent- und Markenamt das Patent für ihr „Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit“ erhalten! Das, so EcoGraf, sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Kommerzialisierung der Flusssäure freien Technologie. Bis 2041 ist das Verfahren in den USA nun geschützt.





Quelle: Depositphotos

Die Technologie von EcoGraf veredelt Flockengraphit zu 99,95%igem C-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial, das für Hersteller von Elektrofahrzeugbatterien und -anoden in Asien, Europa und Nordamerika gedacht ist.



EcoGraf hatte die Technologie, um die es hier geht, 2017 in Australien entwickelt und seitdem durch umfangreiche Tests und Analysen in Märkten weltweit verfeinert. Man hat die Technologie, die im Gegensatz zum vorherrschenden Verfahren in China keine Flusssäure benötigt, unter der Patent Convention Treaty (PCT) nicht nur in den USA sondern auch in anderen, bedeutenden Zentren der Batterieproduktion zum Patent angemeldet. Dazu gehören nach Aussage des Unternehmens Europa, Korea, Malaysia, Vietnam, Ost- und Südafrika sowie natürlich Australien.



Schon das US-Patent hat großen strategischen Wert für EcoGraf. Es schützt die Verarbeitungstechnologie des Unternehmens umfassend, da alle Produkte, die – auch außerhalb der Vereinigten Staaten – mit Hilfe eines in den USA patentierten Verfahrens hergestellt werden, bei Einfuhr in die USA einen Verstoß darstellen.



Gespräche mit Batterie- und Automobilherstellern laufen



Derzeit ist EcoGraf eigener Aussage zufolge bereits in Gesprächen mit Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien sowie Elektromobilherstellen. Darüber hinaus spricht man mit weiteren Teilnehmern der Batterielieferketten und hält sich dabei an die Vorgaben des US-Finanzministeriums zum IRA (Inflation Reduction Act) und zu den Kreditkriterien für saubere Fahrzeuge.



EcoGraf betrachtet seine Graphitreinigungstechnologie als Alternative für die Hersteller von Batterieanodenmaterial (BAM) für Lithium-Ionen-Batterien und stellt klar, dass das US-Patent auch die Verwendung der EcoGraf-Technologie im Recycling von Batterieanoden schützt. Ein wichtiger Punkt, da das Recycling gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien mittlerweile als immer wichtigerer Teil des Übergangs zu sauberer Energie betrachtet wird. Und die Anforderungen in Europa und den USA diesbezüglich, so das Unternehmen, steigen.



