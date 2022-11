US-Notenbank bleibt auf der Bremse

Tempo raus ja, Pause nein – mit dieser Botschaft der US-Notenbank hätten die Börsen womöglich gestern Abend noch ganz gut leben können. Aber die Aussage des Fed-Chefs Powell in der Pressekonferenz, die Spitze in den Leitzinsen sei derzeit nicht vorhersehbar, die aktuellen Inflationsraten und der Arbeitsmarkt sprächen allerdings dafür, dass diese höher liege als bislang gedacht, zog zumindest der Wall Street den Boden unter den Füßen weg.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Deutsche Aktienindex präsentiert sich heute Morgen zunächst noch relativ stabil, ein Widerstand liegt jetzt bei 13.050 Zählern. Wird dieser gebrochen, wäre in einer Korrektur zunächst Luft bis in die Region um 12.800 Punkten. In diesem Szenario könnte dann auch der Versuch, aus dem seit Jahresbeginn laufenden Abwärtstrend auszubrechen, als gescheitert angesehen werden.

Welchen Schaden die Inflation und gleichzeitig die Angst vor einer Rezession in den Unternehmen anrichtet, zeigen drei Nachrichten der vergangenen Stunden sehr eindrucksvoll. Der Chiphersteller Qualcomm, unter anderem Haus- und Hoflieferant für viele Android-Smartphones, erwartet einen rapiden Verfall der Nachfrage nach seinen Chips, da die Händler neue Handys derzeit nicht an den Mann oder die Frau bringen können. Diese Konsumzurückhaltung spüren auch Ebay und Zalando, die beide pessimistisch auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft blicken.

Mit dem Konsum bricht eine entscheidende Säule für das Wirtschaftswachstum weg. Gleichzeitig müssen die Notenbanken die Nachfrage noch zusätzlich dämpfen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Es bleibt zu hoffen, dass sie erkennen, wann der Punkt erreicht ist, an dem eine Zinserhöhung der Wirtschaft mehr schadet als der Inflationsbekämpfung nutzt. Diese Gewissheit konnte oder wollte der Fed-Chef den Anlegern gestern Abend zumindest noch nicht geben.