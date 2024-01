US-Märkte uneinheitlich

Der Dow Jones beendete die Vorwoche mit einem beachtlichen Zielsprint auf ein neues Rekordhoch von 37.825 Punkte. Die Euphorie verflog jedoch schnell wieder. In der aktuellen, feiertagsbedingt verkürzten, US-Handelswoche entfernt sich der US-amerikanische Leitindex von seinen Höchstständen. Am Donnerstagnachmittag stehen 37.150 Punkte und damit ein Wochenminus von rund 1,7 % auf der Kurstafel. Als Stimmungsbremse machen Marktbeobachter vor allem die weiter sinkende Hoffnung auf niedrigere Zinsen aus. Hinzu kommt eine bisher gemischt ausgefallene Quartalsberichtssaison. Der Technologie-Index US Tech 100 zeigt sich dagegen freundlicher, mit 16.891 Punkten steht er am Donnerstag rund 1,2 % höher als vor einer Woche. Das Rekordhoch von 16.969 und auch die 17.000er Marke sind bereits in Sichtweite. Vor allem Aktien aus der Halbleiter-Branche ziehen deutlich an, nachdem der taiwanesische Chip-Konzern TSMC unerwartet gute Zahlen präsentiert hatte. In der kommenden Woche kommen unter anderem aus dem wichtigen Dienstleistungssektor neue Daten.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

LVMH

Mit 382 ausgeführten Orders platziert sich LVMH diese Woche auf dem ersten Platz im Auslandshandel. In der konjunkturabhängigen Luxusgüter-Branche drücken maue Konjunkturdaten auf die Stimmung. Unter anderem getrübte Wirtschaftsdaten für den wichtigen chinesischen Markt sorgen diese Woche für Rücksetzer bei Luxus-Aktien. Die LVMH Papiere erreichen mit 643,70 Euro sogar ein neues 12-Monats-Tief. Noch im April 2023 kostete ein Anteilsschein am französischen Konzern mit 905 Euro so viel wie nie zuvor. Vor dem Wochenende stabilisiert sich der Kurs und steigt auf 664,30 Euro. Das Wochenminus wird damit auf 2,8 % begrenzt. Mit Spannung blicken LVMH-Aktionäre auf den 25. Januar, an dem Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht werden.

Zur LVMH-Aktie | Handeln

Nvidia

Auf Platz Zwei im Stuttgarter Handel mit Auslandsaktien steht mit 354 Preisfeststellungen Nvidia. Nach einem eher verhaltenen Jahresbeginn kommen die Papiere des US-amerikanischen Chip-Konzerns allmählich wieder in Fahrt. Am Donnerstag schieben zusätzlich überraschend gute Zahlen des Nvidia-Zulieferers TSMC den Kurs an und bringen ihn auf ein neues Rekordhoch von 575,20 US-Dollar. Damit summiert sich das Kursplus in den vergangenen 12-Monaten und dem Beginn des KI-Hypes auf über 230 %. Mit Erreichen des Rekordhochs wurde zudem das durchschnittliche Analysten-Kursziel von 565 US-Dollar durchbrochen.

Zur Nvidia-Aktie | Handeln

Disclaimer:

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.