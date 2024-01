US-Inflation steigt wieder

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die Zinseuphorie des letzten Jahres trübte sich auch an den US-Märkten zum Jahresstart spürbar ein. Dazu trugen unter anderem robuste Arbeitsmarktdaten bei, während eine sich verschlechternde Stimmung im Dienstleistungssektor die Zinshoffnungen kurzfristig stützten. Hauptaugenmerk der US-Anleger lag aber auf den am Donnerstag veröffentlichten US-Inflationsdaten. Im Vorfeld erwarteten Analysten im Dezember einen leichten Anstieg von 3,1 % auf 3,2 %. Die Prognosen wurden mit einer Teuerungsrate von 3,4 % deutlich übertroffen. Das ließ die US-Indizes in der Folge abrutschen. Der Dow Jones notiert am Donnerstagnachmittag bei 37.480 Punkten rund ein Prozent tiefer als zu Jahresbeginn. Im US Tech 100 zeigt sich ein ähnliches Bild, dieser notiert mit 16.690 Punkten ebenfalls rund ein Prozent tiefer. Am Freitag wird das vielbeachtete US-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan veröffentlicht. In der nächsten Woche dürften sich die US-Anleger auf die Quartalsberichtssaison und die US-Einzelhandelsumsätze konzentrieren.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Die meistgehandelte Auslandsaktie ist diese Woche die Nvidia. Vor einem Jahr löste ChatGPT den KI-Hype aus und zündete beim Chip-Produzenten, dessen Chips als führend bei der KI-Technologie gelten, die Kursrakete. Der Aktienkurs erreichte Ende November mit 505,47 US-Dollar sein All-Time-High, tendierte in der Folge allerdings seitwärts. Nach einem noch etwas verhaltenen Jahresstart katapultierte die Ankündigung dreier neuer Grafikchips, die die Nutzung von KI vor allem für Endanwender verbessern sollen, die Nvidia-Aktie auf ein neues Rekordhoch von 546 US-Dollar. Damit nähert sich der Börsenwert des Halbleiter-Herstellers weiter dem Wert von Amazon an. Der Online-Riese rangiert aktuell auf Platz Vier der wertvollsten US-amerikanischen Konzerne. Der Abstand beträgt bei einem Nvidia-Wert von 1,31 Billionen US-Dollar noch 250 Millionen US-Dollar.

Redcare Pharmacy

Die zweitmeistgehandelte Auslandsaktie in Stuttgart ist mit 302 Preisausführungen die Redcare Pharmacy. Der ehemals unter Shop Apotheke bekannte Arzneimittelversand konnte im zurückliegenden Quartal seinen Umsatz deutlich steigern. Dies geht aus vorläufig veröffentlichten Zahlen hervor. Demnach beträgt das Umsatzplus 62 % auf 531 Millionen Euro. Der Löwenanteil entfällt dabei auf den Zukauf der Schweizer Mediservice. Ohne diese liegt das Umsatzwachstum bei 23 %. Weitere Zahlen gab Redcare Pharmacy nicht bekannt, diese werden am 05. März veröffentlicht. Dem Aktienkurs halfen die starken Umsatzzahlen nicht, da das Analysehaus Warburg Research den starken Kursanstieg der letzten Wochen zum Anlass nahm, die Aktie auf neutral abzustufen und das Kursziel bei 130 Euro zu bestätigen. Im Vorfeld erreichten die Redcare-Papiere mit 144,80 Euro ein neues 12-Monatshoch. Nach der Herabstufung durch Warburg wurde ein Großteil der Gewinne wieder abgegeben. Aktuell kostet ein Anteilsschein 124,70 Euro.

Disclaimer:

