US-Inflation schickt DAX unter 16.900 Punkte

Die gestrigen US-Inflationsdaten waren wie erwartet der Impuls, der den Deutschen Aktienindex aus seinem Dornröschenschlaf geholt hat. Nur wahrscheinlich für die meisten Anleger ist der Markt mit dem falschen Bein aufgestanden und wieder unter 16.900 Punkte zurückgefallen. Die massive Unterstützung bei 16.820 Punkten, die der DAX nach den Daten schon einmal testete, sollte auch in den kommenden Stunden und Tagen halten, um weitere Gewinnmitnahmen zu unterdrücken. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Die Inflation in den USA fällt zwar, aber nicht so schnell wie es der Aktienmarkt und auch die Notenbank gern hätten, die dann eher mit ihrem Zinssenkungszyklus beginnen könnte. So aber dürfte sich der Termin für eine erste Zinssenkung immer weiter nach hinten verschieben. Und mit ausbleibender Zinsfantasie wird es für viele Anleger deutlich schwerer, den Indizes auf ihren Höchstständen noch etwas abzugewinnen.

Auf eine Fortsetzung der Rally setzen die meisten Fondsmanager in den USA. Laut einer aktuellen Umfrage sitzen sie auf der niedrigsten Cash-Quote seit drei Jahren. Nur noch knapp vier Prozent Kasse werden gehalten, was im Umkehrschluss bedeutet, dass sie fast voll investiert sind. Zum einen zeigt dies, dass die Fondsmanager anscheinend keine Angst vor einer Rezession haben, zum anderen dürfte es so aber auch schwer werden, die Kurse mit Käufen noch weiter nach oben zu befördern. Die ersten Anzeichen für ein Ende der Börsenparty sind also schon da.