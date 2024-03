US-Inflation legt leicht zu

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Die erste Wochenhälfte verlief im US-Handel ruhig, Anleger warteten auf frische Inflationsdaten und zeigten sich vorab zurückhaltend, nachdem die Zahlen aus dem Januar die Marktteilnehmer zum Großteil auf dem falschen Fuß erwischten. Auch im Februar stieg die Teuerungsrate in den USA um 0,1 % auf 3,2 % leicht an. Dies war mehr oder weniger von den Experten erwartet worden, so dass die ausgebliebenen negativen Überraschungen von den Anlegern erleichtert aufgenommen wurden. Nach einem kurzen Schreckmoment berappelte sich der Dow Jones und machte sich auf in Richtung Allzeithoch. Dieses wurde mit 39.200 Punkten knapp verfehlt, im Vergleich zur Vorwoche notiert der US-Leitindex am Donnerstag bei 38.960 Punkten noch rund 0,7 % höher als in der Vorwoche. Allerdings dämpften maue US-Konjunkturdaten die Stimmung vor dem Wochenende. So konnten die Einzelhandelsumsätze weniger stark zulegen als erwartet, während die Erzeugerpreise deutlich gestiegen sind und der Arbeitsmarkt sich weiter robust zeigt. Spannend wird es für Anleger am kommenden Mittwoch, denn dann trifft sich die Fed zu ihrer nächsten Sitzung und entscheidet über ihre nächsten Zinsschritte.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Die meistgehandelte Aktie im Stuttgarter Auslandshandel ist auch in der aktuellen Woche die Nvidia mit 1.114 ausgeführten Orders. Der Chip-Produzent ist seit Ausbruch des KI-Hypes einer der Börsenlieblinge. Die Aktie der Kalifornier verteuerte sich innerhalb eines Jahres um rund 280 %. Erste Analysten sehen allerdings derzeit Anzeichen für eine zumindest vorläufige Abschwächung der Aufwärtsdynamik. Dazu passt, dass mehrere Nvidia-Vorstandsmitglieder in den letzten Wochen Aktien im Wert von rund 250 Millionen US-Dollar verkauften. Dennoch sollen die Manager weiterhin erhebliche Aktienpakete am Halbleiter-Spezialisten halten. Aktuell ist ein Anteilsschein für 908,88 US-Dollar zu haben.

ASML

Auf dem zweiten Platz im Handel mit Auslandsaktien stehen mit 441 festgestellten Preisen die Anteilsscheine von ASML. Entgegen dem Markttrend in der Halbleiter-Branche verlief das letzte Jahr für die Aktie des niederländischen Lithographiesystem-Anbieters eher ruhig. Allerdings holt die ASML-Aktie in letzter Zeit kräftig auf, seit Jahresbeginn ging es rund 35 % nach oben, gekrönt vom Allzeithoch von 956,10 Euro, welches Ende letzter Woche erreicht wurde. In der aktuellen Woche geht es etwas zurück, aktuell kostet eine ASML-Aktie 880,70 Euro. Damit behalten die Papiere des Halbleiter-Ausrüsters die 1.000 Euro-Marke jedoch weiter im Blick.

