US-Indizes kurz vor Tiefpunkt?

Sehr geehrte Leser/innen,

Die US-Indizes könnten sich kurz vor einem Tiefpunkt befinden.

In der abgebildeten Kursgrafik ist der Dow Jones Transportation Index zu sehen.

Dieser schloss am Freitag, den 17.6.2022 bei 12868.61 Punkten.

Aktuell gilt die Prognose tieferer Kurse bis 12357 Punkten bis 12052 Punkten.

Am Kursverlauf ließen sich dann die Kennzeichnungen einer positiven X-Sequentials X7

Chartformation anbringen.

Eine solche X-Sequentials Chartformation lässt steigende Kurse erwarten.

Hierzu muss der Dow Jones Transportation Index, wie im Chart skizziert, die blaue Kurszielzone erreichen und im Anschluss in Aufwärtsrichtung tendieren.

Kommt es tatsächlich zu dem im Chart skizzierten oder ähnlichen Kursverlauf, dann sind mittelfristig steigende Kurse oberhalb des Hochpunkts vom 2.11.2021 bei 18246.51 Punkten zu erwarten.

Viele Erfolg!

Dow Jones Transportation 1 Tages X-Sequentials Chart:

Link: Zum Chart

Die neue Ausgabe des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen ist soeben erschienen. Lesen Sie wie es mit den Indizes DAX40 Index, MDAX Index, FTSE 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, All Ordinaries Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index und dem Nikkei 225 Index, sowie den Zinsmärkten, Forex und Commodities in der nächsten Handelswoche weitergeht!

Link:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage

