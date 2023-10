US-Haushalt - Shutdown (vorerst) abgewendet

Der zum 01. Oktober drohende Shutdown konnte in den USA in letzter Sekunde abgewendet werden. Allerdings gewannen die US-Politiker nur Zeit bis zum 17. November, bis dahin muss weiterverhandelt werden. Die aktuellen Entwicklungen mit der Abwahl des Sprechers des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy erschwert die Verhandlungen zusätzlich. Zudem belastet die Unsicherheit im Hinblick auf die weitere Zinspolitik der Fed und damit einhergehende hohe US-Anleiherenditen. Im Vorfeld des am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktberichts wurden gemischte Daten veröffentlicht. So steigt die Zahl der offenen Stellen in den USA an, gleichzeitig erhöht sich auch die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Die Anleger zeigen sich in diesem herausfordernden Marktumfeld zunehmend vorsichtig. Der Dow Jones steht aktuell bei 33.069 Punkten um 1,5 % tiefer als in der Vorwoche. Dagegen kann sich der US Tech 100 gut behaupten. Diese Woche geht es für den Technologie-Index um 1,2 % auf 14.730 Punkte nach oben. Neben dem am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht stehen frische US-Inflationsdaten und die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung in der kommenden Woche auf der Agenda.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Nvidia

Mit 188 Preisfeststellungen steht diese Woche die Nvidia-Aktie an der Spitze im Handel mit Auslandsaktien. Der Hype um künstliche Intelligenzen ließ die Aktie des US-amerikanischen Halbleiter-Produzenten seit Jahresbeginn um 230 % steigen, Ende August wurde mit 502,30 US-Dollar ein neues Allzeit-Hoch markiert. Seither hat die Aufwärtsdynamik nachgelassen, aktuell notiert die Nvidia-Aktie bei 439,95 US-Dollar und somit 4 % höher als vor Wochenfrist. Marktanalysten empfehlen die Papiere des Chip-Herstellers überwiegend zum Kauf und geben ein durchschnittliches Kursziel von 537,14 US-Dollar an.

Nel ASA

Wie in der Vorwoche steht die Nel ASA-Aktie mit 187 Preisausführungen auf dem zweiten Platz im Auslandshandel. Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten müssen nach den deutlichen Kursverlusten der Vorwochen auch diese Woche ein Minus von ca. 5 % verkraften. Damit notiert die Nel ASA-Aktie 42,5 % tiefer als vor sechs Monaten. Aktuell ist ein Anteilsschein am Wasserstoff-Unternehmen für 7,71 Norwegische Kronen zu haben. Experten sehen dennoch Chancen und erwarten ein Wachstum auf dem Wasserstoffmarkt von derzeit 1,2 Milliarden US-Dollar auf 23,6 Milliarden US-Dollar in 2028. Neben Siemens Energy und Plug Power zählen die Analysten auch Nel ASA zu den führenden Unternehmen im Markt.

