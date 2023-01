Marktkommentar zur anstehenden US-Gewinnsaison von Michael Kagan, Portfoliomanager bei ClearBridge Investments, einem Teil von Franklin Templeton:

Breiter Markt:

Insgesamt erwarten wir, dass die Unternehmensführungen die Gewinnberichterstattung für das vierte Quartal als Gelegenheit nutzen werden, die Erwartungen für 2023 nach unten zu korrigieren. Wir denken, dass die erste Phase des Bärenmarktes im Jahr 2022 hauptsächlich dazu geführt hat, dass die Anleger bereit waren, mehr für Aktien zu zahlen (angesichts eines höheren Diskontsatzes), während der Gegenwind im ersten Halbjahr 2023 darin bestehen wird, dass die Prognosen zurückgenommen werden.

Banken:

Wir gehen davon aus, dass die Anleger mit "hohen Nettozinsmargen" zu kämpfen haben werden, da die Kosten für Einlagen schneller steigen als die Krediterträge, mit einer anhaltenden Verschlechterung der Kapitalmarkterträge und mit der Erwartung einer Normalisierung der Kreditvergabe (bestenfalls) mit dem Potenzial für den ersten echten Kreditzyklus seit 12 Jahren.

Da die Verbraucher ihre pandemiebedingten Ersparnisüberschüsse immer noch ausgeben, wird die Unsicherheit bei der Kreditvergabe unserer Meinung nach bis 2023 anhalten und damit die relativen Performancechancen der Bankengruppe schmälern.

Technologie:

Im Großen und Ganzen sind wir der Meinung, dass die organischen Wachstumserwartungen weiterhin zu hoch sind, und eine Abschwächung der Nachfrage im vierten Quartal gibt Anlass, die Prognosen für 2023 zu senken.

Der Markt wird beobachten, was mit den Cloud-Bestellungen/Ausgaben geschieht. Hier zeichnete sich im letzten Quartal eine Verlangsamung ab, die wahrscheinlich noch zunimmt. Alle großen Unternehmen haben Entlassungen oder Einstellungsstopps in ihren anderen Geschäftsbereichen angekündigt. Allgemein wird eine Schwäche erwartet, aber die Frage ist, wie schwach ist schwach?

Es gab einen pandemischen Nachfrageanstieg in vielen vertikalen Technologiebereichen, und da die Arbeitsplätze in der Wirtschaft rationalisiert werden, werden sich die Unternehmen beim Kostenmanagement auf Datennutzung und -kosten sowie Softwarelizenzen pro Arbeitsplatz konzentrieren. Obwohl der langfristige Wachstumstrend in diesen Vertikalen weiterhin attraktiv ist, glauben wir, dass die Wachstumstrendlinie im Jahr 2023 abflachen wird, vielleicht sogar noch länger.

Halbleiter und PCs haben drei Quartale lang kontinuierlich verloren. Das vierte Quartal wird wahrscheinlich ähnlich verlaufen. Für die Aktien dürfte dies jedoch keine Rolle spielen, da sie im letzten Jahr unter die Räder gekommen sind und sich seit Oktober recht gut entwickelt haben.