US Eröffnung: Wall Street zögert, Quartalsergebnisse von IBM, Taiwan Semiconductor und mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "IBM":

Wall Street eröffnet nach neuen Quartalsberichten schwächer

Netflix , Tesla , TSMC , IBM und United Air Quartalsergebnisse

, , , und Quartalsergebnisse Blackstone ist das erste PE-Unternehmen, das 1 Billion Dollar verwaltet

Die Wall Street eröffnet niedriger, da die Anleger die neuen Quartalsergebnisse der Unternehmen verdauen. Der SP500 sinkt um 0,08% auf 4560 Punkte und der Nasdaq 100 fällt um 0,50% auf 15750 Punkte.

Aus den Märkten

· Blackstone ist die erste Private-Equity-Firma, die 1 Billion Dollar verwaltet, trotz eines Rückgangs der Geschäftsabschlüsse, der sich auf die Ergebnisse des zweiten Quartals auswirkte und einen Rückgang des ausschüttungsfähigen Gewinns um 39% auf 1,2 Milliarden Dollar verursachte.

· Die Nasdaq-Futures sind in Reaktion auf die unsicheren Unternehmensgewinne im Technologiesektor gefallen.

· Die Renditen von Staatsanleihen steigen, der Yuan gewinnt nach der Intervention der PBOC an Wert, und die Ölpreise steigen, während sich der Goldpreis stabilisiert und Weizen seinen dritten Tag mit Zuwächsen erlebt. Um den angeschlagenen Immobilienmarkt zu stützen, erwägt China eine Lockerung der Beschränkungen für den Erwerb von Wohneigentum in seinen größten Städten.

· Die US-Notenbank dürfte in diesem Zyklus eine letzte Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen und diese bis zum Jahresende beibehalten, da sich die Inflation entspannt. Die Aussicht auf eine Rezession in den USA besteht zwar nach wie vor, aber die Umfrageergebnisse zeigen, dass die diesbezüglichen Erwartungen von 63% auf 58% zurückgegangen sind.

Der US100 (Nasdaq 100 Index) wird derzeit bei 15830 Punkten gehandelt, was einem Rückgang von 0,70% gegenüber dem vorherigen Tag entspricht. Der Index schmiegt sich eng an die obere Linie eines aufsteigenden Kanals, was traditionell eine potenzielle kurzfristige Korrektur aufgrund möglicher überkaufter Bedingungen signalisiert. Dies könnte auf einen Pullback oder eine Konsolidierungsphase in naher Zukunft hindeuten, da sich der Markt anpasst und die Marktteilnehmer Gewinne mitnehmen. Trotz dieser rückläufigen Aussichten könnte das starke Aufwärtsmomentum, das der Index in letzter Zeit erlebt hat, die Korrekturkräfte überwinden und es den Bullen ermöglichen, das Blatt zu wenden und den Tag im grünen Bereich zu beenden und die Tagesverluste zu verringern. Darüber hinaus ist der Index nur noch 800 Punkte von seinem Allzeithoch entfernt, und ein Schub der Bullen könnte den Index in Richtung dieser wichtigen psychologischen Marke treiben.

S&P 500 Index nach Sektoren und Branchen gegliedert. Die Größe gibt die Marktkapitalisierung an. Wir sehen, dass die Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung heute Mühe haben, ihr Wachstum aufrechtzuerhalten. Andere Sektoren wie Pharmazeutika sowie Öl und Gas steigen jedoch weiter und liegen im grünen Bereich. Quelle: xStation5

Unternehmensnachrichten

· Die Aktien von United Airlines (UAL.US) stiegen um bis zu 3,8%, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr anhob und damit die Schätzungen der Wall Street übertraf. Die angehobene Prognose und der höher als erwartete Gewinn für das kommende Quartal sind eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach internationalen Reisen und robuste Preise. Die Fluggesellschaft hat von der Verlagerung der Nachfrage von Inlands- auf Auslandsreisen profitiert, was einem weltweiten Trend entspricht, da die Branche die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie hinter sich gelassen hat. Die Ergebnisse für das zweite Quartal wiesen einen bereinigten Gewinn je Aktie von 5,03 USD gegenüber einer Prognose von 3,99 USD auf, während die Betriebseinnahmen um 17% (im Jahresvergleich) auf 14,18 Mrd. USD stiegen und damit die Schätzungen von 13,9 Mrd. USD übertrafen. Die Einnahmen aus dem Frachtgeschäft sanken jedoch um 37% gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EPS von United wird für das Gesamtjahr auf 11 bis 12 USD geschätzt und liegt damit über der Konsensschätzung von 9,80 USD. Analysten, darunter Helane Becker von TD Cowen und Stephen Trent von Citi, äußerten sich optimistisch, würdigten die positive Überraschung bei den Ergebnissen und lobten das effiziente Flottenmanagement der Fluggesellschaft nach der Pandemie.

· Die US-Aktien von Taiwan Semiconductor (TSM.US), dem wichtigsten Chiphersteller für Apple und Nvidia, sind um 4,6% gefallen, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose herabgesetzt und den Produktionsbeginn seines Vorzeigeprojekts in Arizona auf 2025 verschoben hat. Bloomberg Intelligence geht davon aus, dass das revidierte Ziel auf einen stärker als erwarteten Rückgang der Smartphone-Chips und der Nachfrage nach Endgeräten hinweist, der durch die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen, insbesondere in China, noch verschärft wird. Trotz der dritten Senkung der Umsatzprognose für diesen Zyklus, die einige Anleger enttäuschen könnte, halten die Analysten an ihrer Kaufempfehlung fest, da sie davon ausgehen, dass der fehlende Bestandsaufbau das Unternehmen für ein starkes Wachstum im Jahr 2024 rüsten wird.

· Die Aktien von International Business Machines (IBM.US) stiegen um 2,6%, nachdem die Ergebnisse des zweiten Quartals die Umsatzerwartungen leicht verfehlt hatten, was Befürchtungen über eine Verlangsamung der IT-Ausgaben aufkommen ließ. Trotzdem fanden die Analysten die Ergebnisse insgesamt besser als erwartet, obwohl sie eine gewisse Schwäche im Beratungs- und Infrastrukturgeschäft von IBM feststellten. Die Analystenkommentare waren im Allgemeinen optimistisch, wobei die Bank of America ein anhaltendes Wachstum und eine Verbesserung des freien Cashflows vorhersagte, während BMO Capital Markets und Evercore ISI ihre Überzeugung zum Ausdruck brachten, dass IBM die Schätzungen erfüllen wird. Der Umsatz des Unternehmens lag mit 15,48 Milliarden US-Dollar leicht unter den Schätzungen, wobei der Softwareumsatz über den Erwartungen lag und der Infrastrukturumsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Unternehmen behielt seine Prognose für das Gesamtjahr bei und rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 3 % bis 5 % und einem freien Cashflow von etwa 10,5 Milliarden US-Dollar. IBMs KI-Lösungen wurden von CEO Arvind Krishna hervorgehoben, und CFO James Kavanaugh betonte das Wachstum in den Bereichen Software und Beratung.

· Die American Airlines Group (AAL.US) rechnet für das dritte Quartal mit einem Gewinn, der sich den Prognosen der Wall Street anpasst. Diese Prognose hat den Optimismus der Anleger gedämpft, und das trotz des starken Anstiegs des Flugverkehrs, der den US-Fluggesellschaften in diesem Jahr Auftrieb gegeben hatte. Nach den ermutigenden Berichten von United Airlines und Delta Air Lines bietet die Prognose eine ernüchternde Perspektive. Die großen US-Fluggesellschaften profitieren vom Wiederaufleben des weltweiten Reiseverkehrs, insbesondere nach Europa, da die pandemiebedingten Beschränkungen nachlassen und sich die Inlandsnachfrage stabilisiert. Während die Aktien von American Airlines um 3,8% fielen, ist die Aktie des Unternehmens in diesem Jahr um 46 % gestiegen, was sie zum zweitbesten Wert im S&P-Index der fünf größten US-Fluggesellschaften macht. Obwohl die Ergebnisse für das zweite Quartal die Schätzungen übertrafen und die Prognosen für das Gesamtjahr verbessert wurden, war die Reaktion der Anleger lau. American Airlines sieht sich außerdem mit der Ungewissheit über einen bevorstehenden Pilotenvertrag konfrontiert, was die finanzielle Situation des Unternehmens weiter verkompliziert.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.