US Eröffnung: Wall Street startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche!

· Wall Street startet mit Gewinnen in die Dienstagssitzung

· Palo Alto Networks (PANW.US) auf der Welle der Quartalsergebnisse und erhöhten Prognosen

· Nvidia (NVDA.US) legt im Vorfeld des für Mittwoch angesetzten Quartalsberichts zu

· Citigroup (C.US) prüft Plan zur Aufteilung der institutionellen Kundengruppe in drei Hauptgeschäftsbereiche

Die erste Sitzung an der Wall Street in dieser Woche beginnt mit Kursgewinnen bei den wichtigsten Aktienmarktbenchmarks. Die Marktstimmung verbessert sich trotz der guten Quartalsergebnisse von Palo Alto Networks (PANW.US) und der steigenden Aktien von Nvidia (NVDA.US), das am Mittwoch seine Finanzergebnisse vorlegen wird und bereits heute von den Investmentbanken unterstützt wird, die ihr Rating für die Aktie des Unternehmens heraufgesetzt haben. Der Marko-Kalender selbst ist für heute jedoch relativ dürftig.

US-Unternehmen nach Sektoren und Branchen geordnet. Die Größe gibt die Marktkapitalisierung an. Quelle: xStation5

Der US100-Index gewinnt zu Beginn des heutigen Handelstages fast 0,8% und setzt seinen Ausbruch über die am Freitag verteidigte 14.700-Punkte-Zone fort. Quelle: xStation5

News

Die Aktien von Palo Alto Networks (PANW.US) stiegen um mehr als 12%, nachdem die dominante Position des Unternehmens auf dem Markt für Cybersicherheit zu guten Ergebnissen und einer Anhebung der Prognosen beigetragen hatte, was die Anleger ermutigte, die nach den schwachen Ergebnissen von Fortinet (FTNT.US) eine mögliche Schwäche befürchteten. Am Freitag prognostizierte das Unternehmen für das Gesamtjahr einen Umsatz von 10,9 bis 11,0 Mrd. US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 10,80 Mrd. US-Dollar, was mindestens 14 Brokerhäuser dazu veranlasste, ihre Empfehlung für die Aktien des Unternehmens anzuheben.

Quelle: xStation 5

Die Aktien von XPeng (VPEV.US) gewinnen fast 6%, nachdem die BofA ihre Empfehlung für die Aktien des Unternehmens aufgrund der Partnerschaft mit Volkswagen (VOW1.DE) von "neutral" auf "kaufen" angehoben hat.

Meta Platforms (META.US) will eine Online-Version seiner neuen Social-Media-Plattform Threads auf den Markt bringen und hofft, damit einen Vorsprung vor X, dem früheren Twitter, zu gewinnen.

Die kalifornische Automobilaufsichtsbehörde teilte am Freitag mit, dass sie beunruhigende Vorfälle im Zusammenhang mit autonomen Fahrzeugen der General Motors Cruise (GM.US) Einheit in San Francisco untersucht und das Unternehmen aufgefordert hat, die Hälfte seiner Roboter von der Straße zu nehmen.

Die Citi (C.US) erwägt einen Plan zur Aufteilung ihrer institutionellen Kundengruppe in drei Hauptgeschäftsbereiche: Investment- und Firmenkundengeschäft, globale Märkte und Transaktionsdienste.

EMPFEHLUNG DER ANALYSTEN

- Estee Lauder Companies Inc (EL.US): JPMorgan senkt sein Kursziel auf 191$ von 224$, da das Unternehmen für das Gesamtjahr schwache Umsätze und Gewinne erwartet.

- Palo Alto Networks Inc (PANW.US): Wells Fargo erhöht das Kursziel auf 270$ von 265$ mit der Begründung, dass die mittelfristigen Ziele des Unternehmens für das vierte Quartal deutlich über den Erwartungen lagen.

- General Mills Inc (GIS.US): JPMorgan senkt das Kursziel von 75$ auf 71$ und trägt damit den schwächer als erwarteten Verbrauchertrends des Unternehmens Rechnung.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.